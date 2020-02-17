Роспуск Рижской думы: Кузе и Мурису пришлось съехать

Напомним, именно Ушаков, занимавший на тот момент должность мэра Риги, в 2011 году привез в помещения Рижской думы двух котят из приюта. Таким образом мэр призвал всех активнее давать кров животным, попавшим в приют.

Во время руководства Ригой Нилом Ушаковым коты жили в его рабочем кабинете, однако когда председателем Рижской думы стал Олег Буров ("Честь служит Риге"), коты переехали в помещения фракции "Согласия", так как у нового градоначальника аллергия на котов.

Теперь же котов перевезли, принимая во внимание приближающийся роспуск Рижской думы, ведь фракция "Согласия" покинет помещения Ратуши и позаботиться о котах будет некому, отметила Владова.