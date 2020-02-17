Пн, 17.02.2020
С очень большой вероятностью могу предсказать, что первый номер будет абсолютно новый человек в политике. Будем работать, чтобы он был симпатичен рижанам. Валерий Агешин, депутат Сейма ("Согласие")

Роспуск Рижской думы: Кузе и Мурису пришлось съехать

Мурис и Кузя

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Думские коты Кузя и Мурис переехали в помещения рижского офиса депутата Европарламента Нила Ушакова ("Согласие"), подтвердила агентству LETA представитель фракции "Согласия" Анна Владова.

Напомним, именно Ушаков, занимавший на тот момент должность мэра Риги, в 2011 году привез в помещения Рижской думы двух котят из приюта. Таким образом мэр призвал всех активнее давать кров животным, попавшим в приют.

Во время руководства Ригой Нилом Ушаковым коты жили в его рабочем кабинете, однако когда председателем Рижской думы стал Олег Буров ("Честь служит Риге"), коты переехали в помещения фракции "Согласия", так как у нового градоначальника аллергия на котов.

Теперь же котов перевезли, принимая во внимание приближающийся роспуск Рижской думы, ведь фракция "Согласия" покинет помещения Ратуши и позаботиться о котах будет некому, отметила Владова.

Она не исключает, что после внеочередных выборов, если в столичной думе снова будет фракция "Согласия", коты смогут вернуться в помещения Рижской думы.

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