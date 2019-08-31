Думские коты Кузя и Мурис переехали в помещения фракции "Согласия"

Новый мэр Риги Олег Буров ранее заявил, что у него аллергия на кошек, поэтому в кабинете мэра Кузя и Мурис жить больше не смогут.

Также сам бывший градоначальник Риги Нил Ушаков сообщил на своей странице в Facebook, что коты живут в кабинете у нового вице-мэра столицы Анны Владовой.

"Коты переехали в помещении примерно в 15-20 метрах от кабинета мэра - во фракцию "Согласия". Кузя перенес переезд совершенно спокойно, а Мурис немного более чувствительно, но в целом все в порядке", - рассказал представитель самоуправления Угис Видаускис.