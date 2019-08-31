Сб, 31.08.2019
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Думские коты Кузя и Мурис переехали в помещения фракции "Согласия"
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ФОТО: facebook.com/NilsUsakovs/

Проживающие в Рижской думе коты Кузя и Мурис переехали в помещения фракции "Согласия", выяснило агентство LETA в столичном самоуправлении.

Новый мэр Риги Олег Буров ранее заявил, что у него аллергия на кошек, поэтому в кабинете мэра Кузя и Мурис жить больше не смогут.

Также сам бывший градоначальник Риги Нил Ушаков сообщил на своей странице в Facebook, что коты живут в кабинете у нового вице-мэра столицы Анны Владовой.

"Коты переехали в помещении примерно в 15-20 метрах от кабинета мэра - во фракцию "Согласия". Кузя перенес переезд совершенно спокойно, а Мурис немного более чувствительно, но в целом все в порядке", - рассказал представитель самоуправления Угис Видаускис.

Кузю и Муриса в 2009 году из приюта в думу привез прежний мэр Риги Нил Ушаков, который теперь избран в Европейский парламент. Этим Ушаков призывал рижан активнее забирать домой животных, оказавшихся в приютах. В знак уважения к латышским и русскоязычным избирателям одного кота назвали Мурисом, второго - Кузей.

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