Думские коты Кузя и Мурис переехали в помещения фракции "Согласия"
Проживающие в Рижской думе коты Кузя и Мурис переехали в помещения фракции "Согласия", выяснило агентство LETA в столичном самоуправлении.
Новый мэр Риги Олег Буров ранее заявил, что у него аллергия на кошек, поэтому в кабинете мэра Кузя и Мурис жить больше не смогут.
Также сам бывший градоначальник Риги Нил Ушаков сообщил на своей странице в Facebook, что коты живут в кабинете у нового вице-мэра столицы Анны Владовой.
"Коты переехали в помещении примерно в 15-20 метрах от кабинета мэра - во фракцию "Согласия". Кузя перенес переезд совершенно спокойно, а Мурис немного более чувствительно, но в целом все в порядке", - рассказал представитель самоуправления Угис Видаускис.
Кузю и Муриса в 2009 году из приюта в думу привез прежний мэр Риги Нил Ушаков, который теперь избран в Европейский парламент. Этим Ушаков призывал рижан активнее забирать домой животных, оказавшихся в приютах. В знак уважения к латышским и русскоязычным избирателям одного кота назвали Мурисом, второго - Кузей.