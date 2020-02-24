Все, что не убивает, делает сильнее. Откровенные разговоры с людьми на коляске

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- Люди с инвалидностью демонстрируют неограниченные возможности.
- Как Конвенция ООН определяет инвалидность, и какова цена вопроса в Балтии.
- Откровенный разговор с человеком на коляске.
Видео: Жизнь с инвалидностью | БАЛТИЯ | №21
Перефразируя известную максиму: "Скажи мне, как у вас относятся к инвалидам, и я все расскажу тебе про твою страну". Это формула для стран Евросоюза практически не требует доказательств. Только страны ЕС не равны друг другу. И люди с инвалидностью везде ощущают себя по-разному. Каково им жить, например, в Латвии?
Не обычное заведение в центре Риги
В центре Риге полгода назад открылось кафе. В принципе, ничего выдающегося, стандартный набор: кофе, сдоба да пирожные. И все же здесь не обычное заведение. Тут важен человеческий фактор.
Все работники этого кафе – люди с инвалидностью. И это первый подобный социальный бизнес-проект в странах Балтии.
"Пытались сделать уютно, чтобы было как дома. Когда говорят, что будут люди с инвалидностью, то первая идея это столовая, или больничное что-то. Мы пытались сделать уютно и стильно, чтобы сразу, когда заходишь, не было такого ощущения", - рассказал Марис Гравис, управляющий кафе.
Марис в бизнесе не новичок: он работал в крупных компаниях, был управляющим и администратором. Но параллельно сотрудничал с общественными объединениями людей с инвалидностью.
Пару лет назад Марис организовал для них кулинарные курсы. Подразумевалось, что эти курсы дадут людям новую профессию и новые возможности в жизни. Они могли бы стать кондитерами или даже поваров. Но в итоге, никто из участников проекта так и не смог трудоустроиться.
Рижские работодатели оказались не готовы к столь смелому эксперименту. И вот тогда у Мариса и родилась идея открыть кафе, в котором могут работать все, без ограничений.
Пока социальное кафе существует на деньги от европейского гранта. Но потихоньку бизнес становится успешным. Появляются свои постоянные клиенты, приходят и дополнительные заказы на обслуживание различных мероприятий: от презентаций до банкетов.
В кафе сегодня работает 11 человек, включая самого Мариса. Если дела пойдут хорошо, будут расширяться.
"Мы нигде не афишируем, у нас нет большой табличке, что здесь работают такие, или такие люди. Мы просто кафе, где есть вкусный кофе, чай, булочки. Каждый, кто заходит может видеть, что мы работаем, что мы есть, что здесь не происходит ничего такого. Здесь практически тоже самое, что в любой кондитерской", - говорит Марис.
Каждое утро первой на работу в кафе приходит Анита. С половины седьмого утра она делает заготовки для выпечки и пирожных на день. Анита – опытный кондитер с 50-летним стажем. До этого работала в школе-интернате. Но школу закрыли, а найти другое место оказалось сложно.
Никто не хотел брать на работу пожилую женщину, да еще с инвалидностью.
А здесь Аниту приняли с распростёртыми объятьями – она не просто работает сама, она обучает молодых работников кухни.
Работники этого кафе хотят, чтобы люди приходили сюда за вкусным кофе, а не из жалости. Это бизнес, а не благотворительность.
Латвийская сборная по волейболу… сидя
Сборная любительская, но играет на высшем профессиональном уровне, участвует в различных международных турнирах.
А в 2018-м об их существовании узнала вся страна. Команда готовилась к соревнованиям в Москве. Но накануне поездки выяснилось, что им не хватает денег на билеты. Игроки обратились к латвийским болельщикам через соцсети с просьбой помочь.
Когда люди узнали, ради какой суммы сборная Латвии ходит с протянутой рукой – случился настоящий скандал.
Чиновники отмалчивались, а необходимые 270 евро болельщики собрали для них за несколько часов. Команда улетела на турнир и вернулась домой с победой.
"Мы чувствуем себя нужными в своей команде, в своих семьях. Мы хотим почувствовать себя нужными для тех людей, которые видят, как мы развиваемся, как мы двигаемся к своим целям", - говорит член Латвийской сборной по волейболу сидя Александр Мартынов.
Дело жизни Марека Одуминьша
Житель провинциального латвийского городка Бауска Марек Одуминьш много лет назад, еще по юности, получил тяжелейшую травму – неудачно прыгнул в воду и сломал шейные позвонки.
Теперь у него полностью парализовано практически все тело. Ему постоянно нужна помощь ассистентов, в том числе, чтобы пересесть с кровати в специальное кресло. В нем Марек может перемещаться по улице. Управляет креслом, как и своим компьютером, он с помощью подбородка.
Несколько лет назад, к изумлению окружающих, Марек научился… рисовать. Взял кисточку и краски просто от скуки, чтобы было чем заняться. А в итоге, живопись превратилась в дело его жизни.
"Одну картину нарисовал, птичку. Думал продам кому-то. Один врач говорит – я хочу это купить. Ну хорошо? Сколько вы за нее хотите? Я подумал можно 5, 20 евро. Он говорит 100. О! классно, первую продал", - поделился художник Марек Одуминьш.
Сейчас у Марека заказов на год вперед. Заработные деньги помогают ему быть самостоятельным, помогать маме, и даже путешествовать. Его пример вдохновляет.
Сколько людей с инвалидностью в странах Балтии?
- Всего в Эстонии насчитывается 157 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, из которых более 12-ти тысяч детей. Доля людей с инвалидностью в общей численности населения Эстонии составляет почти 12%.
- В Латвии 192 тысячи людей с инвалидностью, в том числе около 8 тысяч детей. Это 10% от всего населения.
- В Литве 242 тысячи человек с особыми потребностями. Из них почти 15 тысяч – дети. Всего около 8,5% от общей численности населения.
В Эстонии государственное пособие для человека со стопроцентной нетрудоспособностью, исходя из максимальной ежедневной ставки, составляет 413 в месяц. В Латвии пособие для людей с инвалидностью, которым требуется уход - 313 евро в месяц. В Литве – 280 евро.
Для сравнения, в Германии максимальное государственное пособие по инвалидности достигает 1612 евро (тысячи шестисот двенадцати евро). В России максимальная социальная пенсия по инвалидности составляет сегодня 12 681 рубль или около 180 евро (ста восьмидесяти).
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.