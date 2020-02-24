Все, что не убивает, делает сильнее. Откровенные разговоры с людьми на коляске

Никто не хотел брать на работу пожилую женщину, да еще с инвалидностью.

А здесь Аниту приняли с распростёртыми объятьями – она не просто работает сама, она обучает молодых работников кухни.

Работники этого кафе хотят, чтобы люди приходили сюда за вкусным кофе, а не из жалости. Это бизнес, а не благотворительность.

Латвийская сборная по волейболу… сидя

Сборная любительская, но играет на высшем профессиональном уровне, участвует в различных международных турнирах.

А в 2018-м об их существовании узнала вся страна. Команда готовилась к соревнованиям в Москве. Но накануне поездки выяснилось, что им не хватает денег на билеты. Игроки обратились к латвийским болельщикам через соцсети с просьбой помочь.

Когда люди узнали, ради какой суммы сборная Латвии ходит с протянутой рукой – случился настоящий скандал.

Чиновники отмалчивались, а необходимые 270 евро болельщики собрали для них за несколько часов. Команда улетела на турнир и вернулась домой с победой.

"Мы чувствуем себя нужными в своей команде, в своих семьях. Мы хотим почувствовать себя нужными для тех людей, которые видят, как мы развиваемся, как мы двигаемся к своим целям", - говорит член Латвийской сборной по волейболу сидя Александр Мартынов.

Дело жизни Марека Одуминьша

Житель провинциального латвийского городка Бауска Марек Одуминьш много лет назад, еще по юности, получил тяжелейшую травму – неудачно прыгнул в воду и сломал шейные позвонки.

Теперь у него полностью парализовано практически все тело. Ему постоянно нужна помощь ассистентов, в том числе, чтобы пересесть с кровати в специальное кресло. В нем Марек может перемещаться по улице. Управляет креслом, как и своим компьютером, он с помощью подбородка.

Несколько лет назад, к изумлению окружающих, Марек научился… рисовать. Взял кисточку и краски просто от скуки, чтобы было чем заняться. А в итоге, живопись превратилась в дело его жизни.

"Одну картину нарисовал, птичку. Думал продам кому-то. Один врач говорит – я хочу это купить. Ну хорошо? Сколько вы за нее хотите? Я подумал можно 5, 20 евро. Он говорит 100. О! классно, первую продал", - поделился художник Марек Одуминьш.

Сейчас у Марека заказов на год вперед. Заработные деньги помогают ему быть самостоятельным, помогать маме, и даже путешествовать. Его пример вдохновляет.

Сколько людей с инвалидностью в странах Балтии?

Всего в Эстонии насчитывается 157 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, из которых более 12-ти тысяч детей. Доля людей с инвалидностью в общей численности населения Эстонии составляет почти 12%.

В Латвии 192 тысячи людей с инвалидностью, в том числе около 8 тысяч детей. Это 10% от всего населения.

В Литве 242 тысячи человек с особыми потребностями. Из них почти 15 тысяч – дети. Всего около 8,5% от общей численности населения.

В Эстонии государственное пособие для человека со стопроцентной нетрудоспособностью, исходя из максимальной ежедневной ставки, составляет 413 в месяц. В Латвии пособие для людей с инвалидностью, которым требуется уход - 313 евро в месяц. В Литве – 280 евро.

Для сравнения, в Германии максимальное государственное пособие по инвалидности достигает 1612 евро (тысячи шестисот двенадцати евро). В России максимальная социальная пенсия по инвалидности составляет сегодня 12 681 рубль или около 180 евро (ста восьмидесяти).