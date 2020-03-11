Ср, 11.03.2020
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Вооруженные силы Эстонии опровергают слухи о коронавирусе в армии

Форма военнослужащего эстонской армии

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

Во вторник в Эстонии начали распространяться слухи о том, что пехотный батальон Виру, базирующийся в Йыхви, помещен в карантин. Силы обороны Эстонии опровергают слухи о коронавирусе в армии. 

Пресс-секретарь 1-й пехотной бригады Марина Лощина подтвердила, что нет причин для паники, это только четыре заболевших солдата, пишет Virumaa Teataja.

"В настоящее время в Вируском пехотном батальоне у четырех солдат есть симптомы, общие для простудных заболеваний: кашель, насморк и небольшая температура, - сказала Марина Лощина.

- Они изолированы от других призывников, чтобы дать им возможность спокойно выздоравливать. Это обычная практика, когда мы отделяем больных от здоровых. Солдаты находятся под наблюдением медиков".

Коронавирус также не был подтвержден и в Ида-Вируской центральной больнице.

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