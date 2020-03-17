Открылся еще один мобильный пункт, где можно сдать анализы на Covid-19

Ранее такой мобильный пункт приема анализов работал рядом с Латвийским центром инфектологии (LIC) – стояла одна палатка. Однако, с учетом того, что пациентов, кому нужно сделать анализы, стало больше, на территории установлена еще одна палатка, указано в распространенном NMPD сообщении для СМИ.

Анализы в вышеупомянутых мобильных пунктах можно сдать только в том случае, если человек заранее позвонил по номеру 113. Диспетчеры NMPD оценят ситуацию и примут решение о необходимости взять пробы на Covid-19.

Без предварительного звонка в пункты нельзя идти.