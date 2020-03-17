Вт, 17.03.2020
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Открылся еще один мобильный пункт, где можно сдать анализы на Covid-19
Только по предварительной записи!

Палатки, в которых можно сдать анализы.

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Во вторник, 17 марта, в Латвии открылся еще мобильный пункт приема анализов на Covid-19. Впредь Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) пациентов с легкими симптомами будет направлять на стоянку  Бикерниекской трассы  (ул. С. Эйзенштейна, Рига). 

Ранее такой мобильный пункт приема анализов работал рядом с Латвийским центром инфектологии (LIC)  – стояла одна палатка. Однако, с учетом того,  что пациентов, кому нужно сделать анализы, стало больше, на территории установлена еще одна палатка, указано в распространенном NMPD сообщении для СМИ. 

Анализы в вышеупомянутых мобильных пунктах можно сдать только в том случае, если человек заранее позвонил по номеру 113. Диспетчеры NMPD оценят ситуацию и примут решение о необходимости взять пробы на Covid-19.  

Без предварительного звонка в пункты нельзя идти.

Анализы можно сдать с 9.00 до 22.00, в том числе в выходные дни. Для сдачи анализа нужно взять с собой удостоверяющий личность документ.

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