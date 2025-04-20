Несчастные случаи во время удаленной работы: чиновники объясняют нюансы

Как поясняет руководитель отдела методического управления и развития компетенций VDI Сандра Зариня, работодатель и работник могут договориться о месте выполнения работы - оно может находиться на территории предприятия или в другом месте, например, дома у работника. Однако такой вид работы также требует оценки рисков рабочей среды, обучения сотрудников в вопросах безопасности и других обязательств по обеспечению безопасных и здоровых условий труда работника.

Зариня поясняет, что несчастный случай на производстве считается таковым, если он непосредственно связан с рабочей средой и выполнением трудовых обязанностей. Работодатель обязан расследовать такой несчастный случай, то есть установить все обстоятельства, при которых здоровью работника был причинен вред, и оценить соблюдение требований законодательства.

"Поэтому каждый случай должен рассматриваться индивидуально, так как могут быть нюансы, зависящие от должностных обязанностей и политики работодателя", - отметила она.

Например, добавила представитель VDI, если, работая удаленно дома, сотрудник задевает ногой компьютерные провода, ковер или ножку стула, падает и получает травму или в результате неуклюжего движения проливает на себя горячий кофе или чай - это несчастный случай на производстве.

Если сотрудник споткнулся о домашнее животное во время телефонного разговора, связанного с работой, и упал, это тоже несчастный случай на производстве.

Однако если травма произошла, например, во время приготовления еды для семьи, это не считается несчастным случаем на производстве, пояснила Зариня.