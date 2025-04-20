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В субботу в авариях пострадали 17 человек; в Резекненском крае погиб мотоциклист

Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу в результате дорожно-транспортных происшествий 17 человек получили травмы и один погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В субботу около 14:00 на дороге A12 в Гришканской волости Резекненского края водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в ограждение. Мотоциклист погиб. Государственная полиция расследует обстоятельства аварии.

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Всего в субботу в стране было зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий.

Задержано 11 пьяных водителей, заведено пять административных и шесть уголовных дел.

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Составлено 603 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, в том числе 271 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

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