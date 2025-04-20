В субботу в авариях пострадали 17 человек; в Резекненском крае погиб мотоциклист

В субботу в результате дорожно-транспортных происшествий 17 человек получили травмы и один погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В субботу около 14:00 на дороге A12 в Гришканской волости Резекненского края водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в ограждение. Мотоциклист погиб. Государственная полиция расследует обстоятельства аварии.
Всего в субботу в стране было зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий.
Задержано 11 пьяных водителей, заведено пять административных и шесть уголовных дел.
Составлено 603 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, в том числе 271 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!