В субботу в авариях пострадали 17 человек; в Резекненском крае погиб мотоциклист

В субботу около 14:00 на дороге A12 в Гришканской волости Резекненского края водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в ограждение. Мотоциклист погиб. Государственная полиция расследует обстоятельства аварии.

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Всего в субботу в стране было зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий.

Задержано 11 пьяных водителей, заведено пять административных и шесть уголовных дел.

Составлено 603 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, в том числе 271 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.