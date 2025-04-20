Лечение латвийского медика Сармите Цируле, которая работала на фронте в Украине и была ранена во время боевых действий в конце марта, затянулось: обследования показали, что ее травмы серьезнее, чем предполагалось изначально, сообщает новостная программа Латвийского телевидения Panorāma.
Сармите потребуется более серьезное лечение для улучшения слуха и восстановления после сотрясения мозга, полученного в результате взрыва.
Однако она уже сейчас чувствует себя лучше. Ей придают силы поддержка, добрые пожелания и привезенный из Латвии березовый сок.
"Ощутите жизнь - эмоционально, духовно и физически", - призвала Сармите на Пасху.
Цируле пострадала при взрыве, когда отправилась на боевое задание - оказывать помощь тяжелораненому украинскому солдату.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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