Сармите потребуется более серьезное лечение для улучшения слуха и восстановления после сотрясения мозга, полученного в результате взрыва.

Однако она уже сейчас чувствует себя лучше. Ей придают силы поддержка, добрые пожелания и привезенный из Латвии березовый сок.

"Ощутите жизнь - эмоционально, духовно и физически", - призвала Сармите на Пасху.

Цируле пострадала при взрыве, когда отправилась на боевое задание - оказывать помощь тяжелораненому украинскому солдату.

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Видео: Сюжет программы Panorāma