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Видео Травмы латвийского медика Цируле, получившей ранение в Украине, оказались серьезнее, чем считалось (3)

Сармите Цируле.
Сармите Цируле. Фото: Paula Čurkste/LETA

Лечение латвийского медика Сармите Цируле, которая работала на фронте в Украине и была ранена во время боевых действий в конце марта, затянулось: обследования показали, что ее травмы серьезнее, чем предполагалось изначально, сообщает новостная программа Латвийского телевидения Panorāma.

Сармите потребуется более серьезное лечение для улучшения слуха и восстановления после сотрясения мозга, полученного в результате взрыва.

Однако она уже сейчас чувствует себя лучше. Ей придают силы поддержка, добрые пожелания и привезенный из Латвии березовый сок.

"Ощутите жизнь - эмоционально, духовно и физически", - призвала Сармите на Пасху.

Цируле пострадала при взрыве, когда отправилась на боевое задание - оказывать помощь тяжелораненому украинскому солдату.

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