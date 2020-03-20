Covid-19: среди заболевших — сотрудник театра Dailes и еще один школьник в Саласпилсе

По его словам, инфекция была выявлена за минувшие сутки. После этого были проведены мероприятия по установлению круга лиц, с которыми контактировал и мог контактировать заболевший сотрудник театра, им всем предписано соблюдать карантин.

Оценив ситуацию, SPKC сочли, что для посетителей театра в этой ситуации угрозы нет — контактов зрителей с указанным работником не выявлено.

Перевощиков также сообщил, что среди заразившихся вирусом есть еще один ученик Саласпилсской школы — ранее Covid-19 был выявлен у его одноклассника. Представитель SPKC подтвердил, что трансмиссия произошла в школе, поэтому центр установил круг людей, которые могли оказаться в зоне риска и провел необходимые мероприятия.