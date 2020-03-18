Заболел ученик школы Саласпилса: полиция начала ведомственную проверку

По словам представителя Саласпилсский краевой думы Лолиты Балцербуле, 9 марта школьник вернулся из Испании и до 12 марта посещал школу.

Симптомы у него появились 13 марта, когда очное обучение в школах уже было прекращено из-за объявленного чрезвычайного положения.

Образовательное учреждение связалось с Центром профилактики и контроля заболеваний, а также с семьями других учеников и учителями. Им рекомендовали соблюдать карантин в течение 14 дней.

Список людей, с которыми контактировал школьник, подан в Центр профилактики и контроля заболеваний, добавила Балцербуле.

В свою очередь министр образования и науки Илга Шуплинска сегодня на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке заявила, что появление заболевшего Covid-19 ученика в школе является ответственностью его родителей.