Ср, 18.03.2020
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Заболел ученик школы Саласпилса: полиция начала ведомственную проверку

1-я Саласпилсская средняя школа

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Госполиция начала ведомственную проверку в связи с появлением в 1-й Саласпилсской средней школе вернувшегося из поездки в Испанию учащегося, у которого позже было констатировано вызванное новым коронавирусом заболевание Covid-19, сообщили агентству LETA в полиции.

По словам представителя Саласпилсский краевой думы Лолиты Балцербуле, 9 марта школьник вернулся из Испании и до 12 марта посещал школу.

Симптомы у него появились 13 марта, когда очное обучение в школах уже было прекращено из-за объявленного чрезвычайного положения.

Образовательное учреждение связалось с Центром профилактики и контроля заболеваний, а также с семьями других учеников и учителями. Им рекомендовали соблюдать карантин в течение 14 дней.

Список людей, с которыми контактировал школьник, подан в Центр профилактики и контроля заболеваний, добавила Балцербуле.

В свою очередь министр образования и науки Илга Шуплинска сегодня на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке заявила, что появление заболевшего Covid-19 ученика в школе является ответственностью его родителей.

В то же время министр подчеркнула, что чрезвычайное положение было объявлено только 12 марта.

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