Лондонцы остались дома. Как столица Великобритании прожила первый день в карантине

На светофоре загорелся красный свет, и на перекрестке встали трое. Между каждым из них было минимум два метра "социальной дистанции" - все как рекомендовали власти страны. Подошел четвертый человек, потом пятый, шестой - все соблюдали положенные два метра, потом загорелся зеленый свет - и они так и пошли.

У большого супермаркета "Моррисонс" по утрам выстраивается очередь, которая достигает примерно двухсот человек. Внутрь пускают группами - чтобы было меньше людей. Здесь уже "социальную дистанцию" местные жители соблюдают на свое усмотрение.

Внутри необычно много пустых полок - нет туалетной бумаги, почти раскуплены овощи и фрукты и готовая еда, которую можно разогреть в микроволновой печи (в Лондоне эта еда очень популярна), заметно больше пустого места на полках с алкоголем. Но это не дефицит: полки пополняются каждый день, но спрос пока превышает предложение.

Такая же картина и во многих других магазинах: в некоторые пускают по принципу: один человек вышел - один человек зашел. В некоторых между покупателями и продавцами за прилавками протянули желтую ленту - и чтобы заплатить, приходится тянуться. Кассиры после каждого покупателя протирают руки салфетками с санитайзером.

Стратфорд - большой вокзал к востоку от центра Лондона. Здесь остановка у трех веток метро, каждые несколько минут идут пригородные поезда на юго-восток Англии. В самом вокзале и на перроне почти нет людей, пятая часть от того, что здесь можно увидеть каждый рабочий день.

Обычно в Стратфорде полно людей, но 24 марта на работу не поехал почти никто BBC

На табло, где обычно написано, какие ветки метро работают в нормальном режиме, а какие с перебоями, напротив названия линии - надпись "ограниченный сервис", напротив еще двух - "линия не работает". Ограничение власти Лондона ввели несколько дней назад, чтобы оптимизировать транспортную систему к уменьшающемуся каждый день количеству пассажиров.

Огромный торговый центр Westfield закрыт на неопределенный срок, работает только гипермаркет на нижнем этаже. В другом торговом центре рядом со станцией тоже открыты только продовольственные магазинчики и почему-то два магазина, в одном из которых продают парфюмерию, в другом - очки.

"Никогда такого не видел, люди как садятся в поезда и не возвращаются обратно. Просто чертово кино", - говорит охранник торгового центра по имени Касим. Вопреки всем санитарным правилам он вытирает лоб рукой в белой резиновой перчатке.

Поезд, в первом вагоне которого всего шесть человек, прибывает на Ливерпуль-стрит - это огромный вокзал в центре Лондона. Здесь тоже почти безлюдно. Вокруг в каждом третьем доме на первом этаже паб, но ни один не работает еще с пятницы. "Время пить просекко!" - написано мелом на окне одного из них, но на двери - амбарный замок.