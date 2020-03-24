Вт, 24.03.2020
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Лондонцы остались дома. Как столица Великобритании прожила первый день в карантине

Таким пустым Лондон в современной истории не был

ФОТО: ВВС

Вечером 23 марта премьер-министр Борис Джонсон, по сути, отправил Великобританию на карантин из-за коронавируса. Постоянно произносимая чиновниками и врачами фраза "оставайтесь дома" стала практически лозунгом, закрылись церкви и мегамоллы, кафе и рестораны; пабы закрылись еще раньше - 20 марта, работают только продуктовые магазины. Центральные улицы - пустые. Русская служба Би-би-си рассказывает, как в Лондоне прошел первый день карантина.

На светофоре загорелся красный свет, и на перекрестке встали трое. Между каждым из них было минимум два метра "социальной дистанции" - все как рекомендовали власти страны. Подошел четвертый человек, потом пятый, шестой - все соблюдали положенные два метра, потом загорелся зеленый свет - и они так и пошли.

У большого супермаркета "Моррисонс" по утрам выстраивается очередь, которая достигает примерно двухсот человек. Внутрь пускают группами - чтобы было меньше людей. Здесь уже "социальную дистанцию" местные жители соблюдают на свое усмотрение.

Внутри необычно много пустых полок - нет туалетной бумаги, почти раскуплены овощи и фрукты и готовая еда, которую можно разогреть в микроволновой печи (в Лондоне эта еда очень популярна), заметно больше пустого места на полках с алкоголем. Но это не дефицит: полки пополняются каждый день, но спрос пока превышает предложение.

Такая же картина и во многих других магазинах: в некоторые пускают по принципу: один человек вышел - один человек зашел. В некоторых между покупателями и продавцами за прилавками протянули желтую ленту - и чтобы заплатить, приходится тянуться. Кассиры после каждого покупателя протирают руки салфетками с санитайзером.

Стратфорд - большой вокзал к востоку от центра Лондона. Здесь остановка у трех веток метро, каждые несколько минут идут пригородные поезда на юго-восток Англии. В самом вокзале и на перроне почти нет людей, пятая часть от того, что здесь можно увидеть каждый рабочий день.

Обычно в Стратфорде полно людей, но 24 марта на работу не поехал почти никто

BBC

 

На табло, где обычно написано, какие ветки метро работают в нормальном режиме, а какие с перебоями, напротив названия линии - надпись "ограниченный сервис", напротив еще двух - "линия не работает". Ограничение власти Лондона ввели несколько дней назад, чтобы оптимизировать транспортную систему к уменьшающемуся каждый день количеству пассажиров.

Огромный торговый центр Westfield закрыт на неопределенный срок, работает только гипермаркет на нижнем этаже. В другом торговом центре рядом со станцией тоже открыты только продовольственные магазинчики и почему-то два магазина, в одном из которых продают парфюмерию, в другом - очки.

"Никогда такого не видел, люди как садятся в поезда и не возвращаются обратно. Просто чертово кино", - говорит охранник торгового центра по имени Касим. Вопреки всем санитарным правилам он вытирает лоб рукой в белой резиновой перчатке.

Поезд, в первом вагоне которого всего шесть человек, прибывает на Ливерпуль-стрит - это огромный вокзал в центре Лондона. Здесь тоже почти безлюдно. Вокруг в каждом третьем доме на первом этаже паб, но ни один не работает еще с пятницы. "Время пить просекко!" - написано мелом на окне одного из них, но на двери - амбарный замок.

"Привет, Лондон! Мы закрылись", - такие надписи сейчас на всех кафе и ресторанах города

BBC

 

На двери другого паба целое письмо с извинениями и пожеланиями скорейшего возобновления работы. И постскриптум для потенциальных грабителей: "Наличные мы тут не храним".

Рядом с Ливерпуль-стрит находится Лондон-Сити, группа небоскребов, один из главных финансовых центров мира. Здесь вообще нет людей, на карантин все отправились еще в прошлые выходные. Можно спокойно ходить по проезжей части обычно загруженных дорог - машин просто нет.

Зато слышны шум ветра и шум работающей стройки в трех кварталах отсюда. Обычно такое невозможно, Лондон с его узкими улицами и хорошей акустикой - очень шумный город. Но сейчас, словно ты в далеком пригороде, можно услышать, как рабочий в ста метрах от тебя включает дрель.

В деловых кварталах Лондона можно гулять прямо по проезжей части

BBC

 

Журналист Би-би-си зашел в одно из офисных зданий. Там была полная тишина, только единственная девушка на ресепшн говорила по телефону. Она извинилась и попросила еще пару минут. На большом экране котировки валют и курсы акций сменялись правительственными рекомендациями по борьбе с коронавирусом. На столе у девушки лежали свежие газеты с заголовками: "Конец свободе", "Домашний арест", "Британцы, сделайте, как Джонсон говорит, оставайтесь дома".

"Это звонила приятельница, - сказала девушка. - Месяцев пять мы не общались, а теперь вот внезапно нашлась. Беспокоится, спрашивает, как что у наших родственников. Такие вот настали времена".

На вопрос, не боится ли она сама, девушка ответила: "А чего мне бояться, я в этом офисе кроме своих сменщиков никого не видела с прошлой пятницы".

В центре людей побольше, но за "социальную дистанцию" беспокоиться не приходится: между прохожими зачастую до пятидесяти метров. На Оксфорд-стрит и в Холборне, где обычно не протолкнуться среди офисных работников и туристов, редкие люди кивали друг другу и улыбались, словно встретились не в центре мегаполиса, а в утреннем парке во время пробежки или выгула собаки.

Everything Must Go - название хита группы Manic Street Preachers - здесь часто используют в магазинах при распродажах: "Все должно уйти". Но владельцы магазина одежды повесили плакат с этой надписью прямо на закрытую дверь, и к надписи вернулся ее первоначальный смысл: "Все пройдет".

Риджент-стрит - одна из главных улиц Лондона

BBC

 

На отделении одного банка в центре города было написано: "Мы работаем, но, пожалуйста, не приходите к нам без крайней необходимости". Отделение другого банка принимало клиентов, но по одному, остальные ждали на улице.

Автобусов визуально было столько же, сколько и в обычные дни. На многих из них реклама премьер фильмов и спектаклей, которые уже отложены на неопределенное время.

Машин в центре тоже мало, примерно как на Рождество, главный праздник в Великобритании, но при этом много частных автомобилей - дело в том, что власти Лондона отменили на эти дни платный въезд в центр города.

"Красная" ветка метро Central line - одна из самых загруженных в Лондоне. В час пик на центральных станциях не всегда можно сесть в первый поезд - работающие в центре Лондона разъезжаются по домам. Теперь здесь пустота, а поезда ходят раз в 10-15 минут вместо прежнего минутного интервала.

Так выглядела в середине дня станция метро St. Paul

BBC

 

В каждом вагоне все равно не больше 10-15 человек. Многие в масках и резиновых перчатках, все максимально вежливо пропускают друг друг на выход из вагона.

Некоторые, правда, жалуются, что утром ни о какой дистанции в два метра речи не может идти - медсестры и врачи едут в переполненных вагонах.

В Кенсингтонских садах цветут цветы, яблони и вишни. Людей тут было довольно много, в основном, бегуны. Правительство разрешило выходить из дома для занятий спортом.

Посольства и консульские отделы других государств в этом районе закрыты на карантин. На дверях российского консульства табличка: по всем вопросам пишите электронные письма, один телефонный номер для срочного вызова, еще один - для всех остальных случаев.

Правительство и полиция прямо сейчас думают, как можно установить контроль над гражданами и следить, чтобы они ходили только в магазины, причем раз в день, как об этом и просил премьер-министр.

Когда становится тепло, в Cavendish Square Gardens на ланч приходят сотни человек. Но не в этот раз

BBC

 

Сейчас никаких полномочий в этом плане у полиции нет. "Конечно, полиция будет заниматься людьми, которые будут собираться в группы больше двух, но проверять, сколько раз человек вышел в магазин - просто нереально", - сказал Би-би-си глава профсоюза полицейских Англии и Уэльса Джон Аптер.

Глава шотландской полиции Иэн Ливингстон во вторник сказал Би-би-си, что в парламенте сейчас обсуждаются законодательные акты, которые дадут полиции полномочия ограничивать движение граждан по всей Великобритании. Юристы говорят, что такое возможно, только если объявить чрезвычайное положение.

BBC

Пока же, 24 марта, люди в Кенсингтонском парке собирались больше двух и гуляли целыми семьями.

Двое полицейских у входа никого не задерживали, а просто обменивались ободряющими репликами с прохожими. Мимо прошла женщина с собакой, и пока она обсуждала "это же надо, в какое время живем" с одним полицейским, второй гладил ее собаку.

Вечером 24 марта полиция обещала ввести для граждан штрафы за ненужное появление на улицах - 30 фунтов (почти 2800 рублей по курсу на этот день).

При участии Юри Вендика, Алексея Калмыкова, Полины Романовой, Николая Воронина, Павла Феденко

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