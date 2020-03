Лондонцы остались дома. Как столица Великобритании прожила первый день в карантине

Everything Must Go - название хита группы Manic Street Preachers - здесь часто используют в магазинах при распродажах: "Все должно уйти". Но владельцы магазина одежды повесили плакат с этой надписью прямо на закрытую дверь, и к надписи вернулся ее первоначальный смысл: "Все пройдет".