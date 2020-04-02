"С одними мог выпить, с другими - бахнуться". Здравствуйте! Я Николай, и я алкоголик и наркоман

С Николаем (имя изменено) я познакомилась в группе Анонимных Алкоголиков. Всего в Латвии более 60 таких групп - не только в Риге, но и в других городах нашей страны. У каждого человека, признавшего, что он зависим от алкоголя или других веществ, своя история. Так же, как и обстоятельства, которые привели к зависимости.

В рамках серии статей "Зависимые" RUS.TVNET приводит монологи людей, которые много лет страдали от алкогольной зависимости и боролись с ней. Многие из них не пьют уже десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками. По их словам, бывших алкоголиков, так же как и наркоманов, не бывает.

- Здравствуйте, меня зовут Николай, и я алкоголик и наркоман!

- Привет, Николай!

- Вчера у меня было полгодика, как я не употребляю ничего, что изменяет сознание.

Все аплодируют.

Вчера мне один человек сказал: "Молодец, что ты держишься". Молодой совсем парнишка, 17 лет, и уже считает себя наркоманом.

А я говорю: "Вообще "держаться" - это плохое слово. Представь турник, ты на нем держишься. Какой бы ты ни был сильный, ты рано или поздно с него соскочишь. Прекрати держаться! Просто не употребляй".

Он поблагодарил меня за эти слова и говорит: "Ну, проблема такая есть у меня". Я снова его отругал: "Проблем - нет, есть задачи! Есть охеренно сложные задачи, но, блин, это задачи, а не проблемы". Я так вдохновил его этими словами, что мне самому стало как-то легче, на душе хорошо.

Я раньше, когда употреблял, я все время зацикливался на себе - моя любовь была эгоцентричной. Даже моя любовь к другим людям была "моей", и я так остро на все реагировал - не так посмотрели, не уделили внимания. Там была такая боль, такая обида! Ранили, блин! Надо срочно употребить, пожалеть себя, приглушить боль! А сейчас я смотрю на это как на опыт.

Я хожу также в параллельное сообщество - у меня проблемы не только с алкоголем, но и с наркотиками. У меня были срывы раньше.

ФОТО: Rus.TVNET

Об Анонимных Алкоголиках я услышал в тюрьме.

Ходили наши люди, несли весть о выздоровлении. До тюрьмы я тоже знал, что подобные сообщества существуют, но как-то меня это все не заводило.

Мне помогает это общение, этот опыт, эта программа. Некоторым помогает что-то одно, а мне помогают именно два сообщества - Анонимные Алкоголики и Анонимные Наркоманы. Сейчас моя любовь к людям изменилась - она больше не такая эгоцентричная. Вижу, что другим людям тоже может быть плохо, им может быть хуже, чем мне.

В жизни начинают налаживаться отношения с мамой, отчимом. С работой все хорошо, а раньше менял как перчатки - не мог нигде задержаться. Есть свои хобби, свои увлечения. Живу полностью трезво.

ФОТО: Rus.TVNET

Раньше у меня было несколько групп знакомых - с одними я мог выпить пиво, с другими - водку, с третьими - и то, и другое. С четвертыми - бахнуться. И везде я был своим!

Вроде бы чужой среди своих, свой среди чужих, как в фильме! Вроде бы и товарищей много, и все тебе рады, пока ты с ними употребляешь... Но, с другой стороны, я всегда чувствовал, что что-то не то, что это болото, что надо из него выбираться. Но как? Вопросов тогда было больше, чем ответов.