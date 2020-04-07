В России за сутки - более 1000 новых случаев Covid-19

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки 697 зараженных было выявлено в Москве, на второе место вышел Санкт-Петербург - 69 случаев.

Согласно официальным данным, с начала распространения коронавируса, Covid-19 заболели внутри страны 7497 человек. 58 человек умерли.

По сообщениям Роспотребнадзора растет число сделанных тестов на коронавирус - их сделано уже почти 800 тысяч. Таким образом, на 1 зараженного приходится более 100 тестов - для сравнения, в Италии около 6, в Германии около 9, пишет "Радио Свобода".

Напомним, в России не введен режим ЧС, но, по распоряжению президента страны Владимира Путина, до 30 апреля действует режим нерабочих дней.