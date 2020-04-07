В России за сутки - более 1000 новых случаев Covid-19

В России по состоянию на утро 7 апреля были зафиксированы 1154 новых случая заболевания Covid-19 в 43 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. 11 человек с коронавирусом за сутки умерли. 88 признаны выздоровевшими.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки 697 зараженных было выявлено в Москве, на второе место вышел Санкт-Петербург - 69 случаев.
Согласно официальным данным, с начала распространения коронавируса, Covid-19 заболели внутри страны 7497 человек. 58 человек умерли.
По сообщениям Роспотребнадзора растет число сделанных тестов на коронавирус - их сделано уже почти 800 тысяч. Таким образом, на 1 зараженного приходится более 100 тестов - для сравнения, в Италии около 6, в Германии около 9, пишет "Радио Свобода".
Напомним, в России не введен режим ЧС, но, по распоряжению президента страны Владимира Путина, до 30 апреля действует режим нерабочих дней.
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