Получают доступ к личным перепискам. Предупреждают о мошенниках в WhatsApp

Как это происходит?

Пользователь WhatsApp получает сообщение от знакомого (аккаунт которого уже был взломан), в котором человек сообщает, что по ошибки отправил на номер телефона пользователя смс с шестизначным кодом. Пользователя просят срочно выслать этот код назад.

На самом деле с помощью этого кода злоумышленник получит возможность перенести аккаунт WhatsApp этого пользователя на другое устройство или "привязать" к другому номеру телефона. После перенятия аккаунта злоумышленники устанавливают PIN-код, который способствует тому, что законный владелец не может его вернуть. Затем с украденного аккаунта отправляются сообщения всему списку контактов.

Cert.lv призывает всех быть внимательными, и в случае получения таких сообщений игнорировать их. Также рекомендуется связаться с тем, от чьего имени вам написали мошенники.

Что делать, если вы стали жертвой таких мошенников?

Через семь дней вы можете создать новый аккаунт с вашим, уже зарегистрированным ранее, номером телефона. К сожалению, групповые переписки вернуть уже будет невозможно, поэтому свяжитесь с администраторами групповых чатов WhatsApp (коллегами, друзьями, семьей), и попросите их добавить в чат ваш новый аккаунт, а взломанный - заблокировать.

Проинформируйте людей из своего списка контактов о том, что вы стали жертвой мошенников, чтобы злоумышленникам не удалось обмануть кого-то от вашего имени.

Так выглядят примеры переписок в мошенниками в WhatsApp:

ФОТО: CERT.LV

ФОТО: CERT.LV

ФОТО: CERT.LV