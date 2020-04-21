Новая волна репатриантов: Тремя рейсами в Латвию вернутся более 300 человек

Пресс-секретарь сказал, что самолеты всех рейсов будут полными - о том, что у них будет возможность вернуться, эти люди знали заранее.

Рейс BT1159 Рига-Осло вылетит 22 апреля в 11:25, и приземлится в 12:10. Рейс BT1160 Осло-Рига вылетит в 14:10 и приземлится в 16:45.

Рейс BT1619 Рига-Амстердам вылетит в 11:00 и приземлится в 12:20. Рейс BT1620 Амстердам-Рига вылетит в 14:20 и в Риге приземлится в 17:35.

Reiss BT1245 Рига-Франкфурт вылетит в 11:50 и приземлится в 13:15. Рейс BT1246 Франкфурт-Рига вылетит в 15:10 и приземлится в 18:25.