Новая волна репатриантов: Тремя рейсами в Латвию вернутся более 300 человек

Репатриационными рейсами из Осло, Амстердма и Франкфурта в среду, 22 апреля, в Латвию вернется 361 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.
Пресс-секретарь сказал, что самолеты всех рейсов будут полными - о том, что у них будет возможность вернуться, эти люди знали заранее.
Рейс BT1159 Рига-Осло вылетит 22 апреля в 11:25, и приземлится в 12:10. Рейс BT1160 Осло-Рига вылетит в 14:10 и приземлится в 16:45.
Рейс BT1619 Рига-Амстердам вылетит в 11:00 и приземлится в 12:20. Рейс BT1620 Амстердам-Рига вылетит в 14:20 и в Риге приземлится в 17:35.
Reiss BT1245 Рига-Франкфурт вылетит в 11:50 и приземлится в 13:15. Рейс BT1246 Франкфурт-Рига вылетит в 15:10 и приземлится в 18:25.
Кстати, если новость вызывает у вас негативные эмоции, вспомните слова министра МИД Эдгара Ринкевича о том, что репатриантов нельзя считать врагами, которые возвращаются в страну лишь с одной целью - нарушать ограничения и заражать других.
"Эти люди - не марсиане, не враги, это наши сограждане, у которых есть право на возвращение. Многие из них за рубежом застряли против своей воли, им пришлось многое перетерпеть", - объяснил Эдгар Ринкевич.
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