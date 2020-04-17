"Они не марсиане и не враги, которые хотят всех заразить". Ринкевич о репатриантах

Он указал на то, что в социальных сетях уже некоторое время латвийцы переживают о последствиях репатриации жителей Латвии. Одни боятся того, что это вызовет волну заражений, другие не понимают, зачем вообще нужно кого-то возвращать.

Министр понимает переживания многих. Covid-19 - новый, неисследованный вирус, и поэтому опасения логичны.

В обществе бытует непонимание и страх, - указывает министр.

"Однако есть вещи, которые меня огорчают. На мой взгляд, неправильно считать, что все репатрианты инфицированы и что они приезжают лишь с одной целью - нарушать ограничения и заражать других. Эти люди - не марсиане, не враги, это наши сограждане, у которых есть право на возвращение. Многие из них за рубежом застряли против своей воли, им пришлось многое перетерпеть", - объяснил Эдгар Ринкевич.

Министр указал, что при организации репатриационных рейсов госструктуры руководствовались предложениями специалистов, а также брали анализы у прилетевших и объясняли им необходимость обязательного соблюдения карантина. В начале процесса многие вещи были непонятны - для всех это новый опыт, однако со временем они были дополнены и улучшены, - считает политик.

Он добавил, что каждый репатриант должен осознавать свою ответственность и строго соблюдать 14-дневную самоизоляцию и другие ограничения. При этом Ринкевич подчеркнул, что поддерживает контрольные мероприятия и штрафы для тех, кто нарушает ограничения.

Ринкевич отметил, что слышал о том, как достается нарушителям правил от соседей, особенно в регионах. По мнению Ринкевича, только вместе можно добиться изменений в поведении людей.

Напомним, по расчетам МИД, организованными репатриационными рейсами и самостоятельно на родину уже вернулись около 4000 латвийцев.

Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис недавно рассказывал, что острая необходимость вернуться в Латвию есть еще примерно у 300 находящихся за рубежом латвийцев.

Большинство из них - люди, которые планировали на время режима чрезвычайной ситуации остаться за границей, однако после его продления до 12 мая решили вернуться в Латвию.

Также среди них есть студенты, у которых подошли к концу программы по обмену.

В сложном положении оказались путешественники, застрявшие в Индии, где установлены строгие внутренние ограничения и возвращение в Латвию не всегда возможно, поэтому МИД отдельно работает с каждым случаем, подчеркнул Бекерис.

В настоящее время 40 человек пытаются найти возможность вернуться из Индии в Латвию.