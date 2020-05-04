Граждане Литвы могут выезжать из страны

С середины марта до сих пор из страны разрешалось выезжать лишь работающим или проживающим за границей литовским гражданам. С начала карантина до понедельника из Литвы не было разрешено выехать более чем 450 гражданам.

Россия и Польша в данный момент не впускают иностранцев, а Беларусь и Латвия разрешают въезд.

Пограничники обращают внимание на то, что в связи с действующими правилами отправляющиеся в Беларусь смогут вернуться в нее только через Польшу или Латвию.

Лица, вернувшиеся в Литву из-за границы, должны будут в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

Прибытие иностранцев в Литву по-прежнему запрещено. Исключения применяются лишь в отношении перевозчиков, дипломатов, военных. Литовские пограничники с начала карантина отказали во въезде в Литву 1360 людям.