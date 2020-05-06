Декларация депутата Сейма Юрашса: продал квартиру и уменьшил долги

В 2019 году Юрашс за 49 900 евро продал недвижимость. В декларации за 2018 год указано, что ему принадлежала квартира в Риге, но в декларации за 2019-й ее больше нет, пишет LETA.

В прошлом году доходы депутата составили 105 299,73 евро, чуть менее половины - доходы от вышеупомянутой сделки. Также он получал зарплату за работу в Сейме, на посту и. о парламентского секретаря Минюста.

В качестве пенсии по выслуге лет Юрашс получил 11 583,24 евро, и еще 2360 евро - от хозяйственной и коммерческой деятельности.

В 2018 году доходы Юрашса составили 66 179,38 евро.

В 2014-м в собственности депутата находился легковой автомобиль Subaru Legacy. В 2018 году у Юрашса ко всему прочему был VAZ 2103 1974 года выпуска, но в декларации 2019 года он уже не указан.

В прошлом году долговые обязательства Юрашса сократились на 4600 швейцарских франков (4370,96 евро) и составили 74 226,5 евро.