Лембергс отрицает свой статус истинного выгодоплоучателя, но декларирует права на 8 центов

Ранее Лембергс жаловался на Регистр предприятий - там он якобы незаконно зарегистрирован как бенефициар нескольких юридических лиц. Однако теперь Лембергс оценил эти свои права в восемь центов.

Декларация должностного лица Айвара Лембергса за 2019 год, которая с учетом имущества и размеров доходов для любого другого чиновника выглядела бы странно, для мэра Вентспилса не является ничем необычным.

Помимо должности председателя Вентспилсской городской думы, Лембергс в прошлом году занимал более десяти других постов - например, в таких ассоциациях, как Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса, а также Управление Вентспилсского свободного порта.

В декабре прошлого года Управление Вентспилсского свободного порта на несколько недель было включено в так называемый список санкций Магнитского. После отставки Лембергса с поста члена правления (в прошлом году он заработал 41 316 евро) Вентспилсский свободный порт из "черного списка" был исключен.

Несмотря на это, три другие упомянутые ассоциации под руководством Лембергса все еще находятся в списке Магнитского. В прошлом году Вентспилсское агентство развития было крупнейшим источником дохода Лембергса - там он заработал 99 300 евро.

В Латвийской ассоциации транзитного бизнеса он заработал больше, чем в Вентспилсской городской думе (23 788 евро и 23 056 евро соответственно). Не удивила и пенсия Лембергса - 73 111 евро.

В прошлом году он также получил впечатляющий подарок от своей дочери Лиги - 86 тысяч евро. Однако подарок от дочери не является самой удивительной новостью. В налоговой декларации Лембергса появилось нечто до сих невиданное. А именно - информация о том, что он является истинным выгодополучателем.

Восемь одинаковых граф с надписью "бенефициар". Напротив каждой указана сумма - один цент.

В настоящее время невозможно понять, к каким предприятиям относятся права истинного выгодополучателя, однако Служба государственных доходов (СГД) объясняет, что это, возможно, не окончательный вариант декларации Лембергса, поскольку ее можно исправить в течение месяца после публикации.

Информация из Регистра предприятий свидетельствует о том, что Лембергс является бенефициаром в пяти компаниях: в связанных с транзитом акционерных обществах Ventbunkers, Kālija parks и Ventspils prekybos osta, а также в SIA Inter-Rīga и SIA PMT Balticum.

Ранее Лембергс публично заявлял, что не согласен с записью в Регистре предприятий о нем как о реальном бенефициаре. Отвечая на вопрос De Facto о его декларации, он прокомментировал, что в настоящее время судится с Регистром предприятий "на уровне регионального суда". Журналисты De Facto обнаружили, что жалоба Лембергса была отклонена в первой инстанции.

В декларации в качестве истинного выгодополучателя Лембергс себя указал потому, что получил разъяснение от СГД - то, что записано в Регистре предприятий, нужно декларировать.

"Ну, если нужно декларировать - значит нужно декларировать. Я декларировал, там такая графа... Там сумму нужно указать. Откуда мне знать? У меня нет информации, какова сумма. И я сказал - не заполняем эту графу, ну мы не знаем. Оставим вопросительный знак или напишем словами, что мы не знаем. Программа не принимает! Обязательно нужно ввести какую-то цифру. Ну я и думал - какую цифру написать? Вот мы и записали: 0,01 евро. Меньше быть не может", - прокомментировал Лембергс.

В части декларации должностного лица, которая не публикуется, Лембергс описал все, что связано с этой ситуацией. Он объясняет, что будет вносить изменения в декларацию, если "выиграет суд с Регистром предприятий". Если нет - такая отметка в декларации останется.