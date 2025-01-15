"Во время утренней тревоги, которая длилась с 06:12 по 08:12, враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами. Есть попадания в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями", - сообщил он в Telegram.

Во время первой воздушной тревоги, которая продолжалась с 1:35 до 2:48, на территорию Львовской области залетел ударный дрон противника. "Нашему ПВО удалось его уничтожить. Жертв, раненых и разрушений не было", - сообщил Козицкий.

Из-за выпущенных Россией ракет Польша в среду утром подняла в небо самолеты, сообщило Минобороны Польши.

"Внимание, в связи с атакой Российской Федерации на объекты, расположенные, в частности, на западе Украине, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - сообщило оно на платформе Х.

Польское оперативное командование задействовало все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняв в воздух еще несколько истребителей, а средства ПВО и радары были приведены в состояние повышенной готовности.

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