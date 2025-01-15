Утром в среду из-за российских ракет в нескольких регионах Украины превентивно была отключена электроэнергия, сообщил оператор системы управления "Укрэнерго", пишет УНИАН.
Аварийные отключения электроэнергии введены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
По состоянию на 9:00 аварийные ограничения были прекращены в Днепропетровской и Донецкой областях, и по распоряжению "Укрэнерго" они были отменены в Кировоградской и Полтавской областях.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что противник не прекращает терроризировать украинцев, поэтому в результате очередного обстрела оператор системы управления проводит превентивные ограничительные мероприятия.
С раннего утра воздушная тревога несколько часов была в силе на всей территории Украины.
Судя по сообщениям о перемещении российских ракет над Украиной, большинство из них были направлены в западную часть страны.
Сообщения о взрывах и обстрелах со стороны ПВО поступают из Криворожского района и Черкасской области.
Российские стратегические бомбардировщики с востока выпустили крылатые ракеты, а с юга - ракеты "Калибр", возможно, с кораблей Черноморского флота.
Два объекта критической инфраструктуры были поражены российскими ракетами во Львовской области, сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Под ударом оказались два важнейших объекта инфраструктуры в районах Дрогобыч и Стриж.
"Во время утренней тревоги, которая длилась с 06:12 по 08:12, враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами. Есть попадания в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями", - сообщил он в Telegram.
Во время первой воздушной тревоги, которая продолжалась с 1:35 до 2:48, на территорию Львовской области залетел ударный дрон противника. "Нашему ПВО удалось его уничтожить. Жертв, раненых и разрушений не было", - сообщил Козицкий.
Из-за выпущенных Россией ракет Польша в среду утром подняла в небо самолеты, сообщило Минобороны Польши.
"Внимание, в связи с атакой Российской Федерации на объекты, расположенные, в частности, на западе Украине, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - сообщило оно на платформе Х.
Польское оперативное командование задействовало все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняв в воздух еще несколько истребителей, а средства ПВО и радары были приведены в состояние повышенной готовности.
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