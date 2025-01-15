Что делать, если вы нашли взрывоопасный предмет?

В прошлом году в Тукумском крае произошла трагедия, которую можно было предотвратить - мужчина погиб в результате взрыва во время работы с найденным в лесу снарядом времен войны. На его собственности было найдено еще несколько взрывоопасных предметов. К сожалению, такие случаи по-прежнему актуальны, и количество найденных боеприпасов не уменьшается. Часто об опасных находках молчат, даже привозя их домой, сообщает передача Degpunktā.