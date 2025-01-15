В прошлом году в Тукумском крае произошла трагедия, которую можно было предотвратить - мужчина погиб в результате взрыва во время работы с найденным в лесу снарядом времен войны. На его собственности было найдено еще несколько взрывоопасных предметов. К сожалению, такие случаи по-прежнему актуальны, и количество найденных боеприпасов не уменьшается. Часто об опасных находках молчат, даже привозя их домой, сообщает передача Degpunktā.
Что делать, если вы нашли взрывоопасный предмет?
Саперов Видземской бригады Земессардзе регулярно вызывают нейтрализовывать взрывоопасные предметы. Чаще всего поступают вызовы от строителей, фермеров и лесорубов. Активны также грибники и любители сбора ягод.
Случай в Тукумсе наглядно показал, что есть риск, если такие предметы незамедлительно не будут переданы профессионалам. Хранение найденных боеприпасов запрещено и грозит наказанием.
Саперы подчеркивают, что в случае опасной находке необходимо обращаться в полицию и указать точные координаты.
Для фиксации снаряда лучше всего использовать смарт-устройства, так как после получения сообщения полиция привлекает саперов, которые обеспечивают безопасную нейтрализацию.
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