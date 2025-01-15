Юн отстранен от исполнения президентских обязанностей, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, Юн Сок Ёль официально остается президентом.

Сам Юн еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением», и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.

Противники Юна и правящей партии, тоже собравшиеся у резиденции, были рады его аресту Фото: BBC

В первый раз следователи попытались арестовать Юна 3 января, но охрана президента не дала им этого сделать, и после нескольких часов противостояния следователи и полиция ушли из резиденции президента.

В этот раз следователи и полицейские прибыли в резиденции (Юн просидел там все эти дни) около 4:20 утра по местном времени, и только в половину одиннадцатого Бюро расследований коррупции объявило, что они «произвели арест Юна по ордеру».

У резиденции собрались и сторонники, и противники Юна. Около тысячи полицейских с разных сторон медленно пробивались на территорию резиденцию через баррикады и заслон из депутатов от правящей, президентской партии. Войти в дом президента им удалось только после девяти утра.