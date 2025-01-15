Ср, 15.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Президент Южной Кореи арестован — со второй попытки (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Перед доставкой на допрос президент Юн записал видеозаявление
Перед доставкой на допрос президент Юн записал видеозаявление Фото: South Korean Presidential Office via Getty Images

​В Южной Корее со второй попытки арестовали президента Юн Сок Ёля, которому парламент объявил в декабре импичмент за попытку ввести военное положение. Сам президент заявил, что он добровольно согласился явиться на допрос.

Это первый в истории Южной Кореи арест действующего — хоть и отстраненного от исполнения обязанностей — президента.

После многочасового, как и в первый раз 12 дней назад, противостояния в резиденции президента, следователи в этот раз смогли доставить Юна на допрос в Бюро расследований коррупции (высших должностных лиц).

Юн перед этим выпустил короткое видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему считает арест незаконным, но решил подчиниться следователям и полиции, чтобы избежать кровопролития.

«Хоть это дело и незаконно, я решил явиться в Бюро расследований коррупции, чтобы предотвратить ненужное кровопролитие. Но это не означает, что я согласен с тем, что они открыли дело», — заявил президент.

Он добавил, что в стране попирается принцип верховенства права, и что ни следственные органы, открывшие дело против него, ни суд, выдавший ордер на арест, не имели на это права.

Многие сторонники президента Юна, собравшиеся у его резиденции, были крайне расстроены новостью о его аресте
Многие сторонники президента Юна, собравшиеся у его резиденции, были крайне расстроены новостью о его аресте Фото: Reuters

В начале декабря президент Южной Кореи попытался продолжить борьбу с оппозицией, получившей контроль над парламентом, радикальными средствами: он безуспешно попытался ввести в стране военное положение. После этого парламент обвинил его в попытке мятежа и 14 декабря объявил главе государства импичмент.

Юн отстранен от исполнения президентских обязанностей, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, Юн Сок Ёль официально остается президентом.

Сам Юн еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением», и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.

Противники Юна и правящей партии, тоже собравшиеся у резиденции, были рады его аресту
Противники Юна и правящей партии, тоже собравшиеся у резиденции, были рады его аресту Фото: BBC

В первый раз следователи попытались арестовать Юна 3 января, но охрана президента не дала им этого сделать, и после нескольких часов противостояния следователи и полиция ушли из резиденции президента.

В этот раз следователи и полицейские прибыли в резиденции (Юн просидел там все эти дни) около 4:20 утра по местном времени, и только в половину одиннадцатого Бюро расследований коррупции объявило, что они «произвели арест Юна по ордеру».

У резиденции собрались и сторонники, и противники Юна. Около тысячи полицейских с разных сторон медленно пробивались на территорию резиденцию через баррикады и заслон из депутатов от правящей, президентской партии. Войти в дом президента им удалось только после девяти утра.

После этого там еще долго шли переговоры — предположительно о форме явки Юна на допрос: он хотел, чтобы она официально считалась добровольной. Но БРК по ходу этих переговоров публично заявило, что президент все же должен быть официально арестован.

Лидер оппозиционной Демократической партии в парламенте Пак Чан Дэ заявил, что арест Юна — это свидетельство того, что правосудие в Южной Корее живо.

«[Арест Юна] — это первый шаг к восстановлению конституционного порядка, демократии и верховенства права», — сказал Пак.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Сеуле Шаймаа Халил, арест Юна не положит конец политическому кризису — он, скорее, станет его очередной фазой.

По закону теперь следователи могут держать Юна под стражей двое суток, в течение которых им нужно либо получить согласие суда на заключение его под стражу до суда, либо отпустить президента.

BBC
Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх