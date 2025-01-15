Перебои в работе испытывают все три российских арктических месторождения - Новый Порт, ARCO и Варандей, объем их добычи составляет около 300 000 баррелей в день.

Суда и инфраструктура, необходимые для российского нефтебизнеса в Арктике, который составляет десятую часть от экспорта нефти по морю, уникальны.

Суда Umba и Kola находятся под санкциями США, как и более десяти небольших танкеров, используемых для транспортировки нефти с месторождений.

Малые транспортные суда разработаны для работы в северных морях, они имеют особую конструкцию, которая позволяет загружать больше нефти.

Таким образом, в хранилищах в России могут остаться миллионы бареллей непроданной нефти. Ограниченная емкость хранилищ на всех трех месторождениях означает, что несколько недель перерыва в загрузке могут привести к падению добычи.

Поскольку вся нефть с арктических проектов предназначена для экспорта, отсутствует система логистики для ее подачи в российскую внутреннюю систему нефтепроводов.

Это означает, что если на эту марку нефти нет покупателей, объемы придется хранить в плавучих хранилищах.

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