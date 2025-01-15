Передача: Дроны на территории Рижского аэропорта заметили сотрудники, а не оборудование

В аэропорт приехала полиция, но виновных не поймала и дроны не сбила, так как в ее распоряжении нет никаких технических средств, при помощи которых это можно было бы сделать, сообщает передача.

Сотрудники аэропорта незамедлительно сообщили о замеченных дронах в Агентство гражданской авиации (CAA) и в полицию. Приехали и представители армии.

"Аэропорт закрывали три раза, вылет и посадку ряда рейсов задерживали. Были и перенаправленные в резервные аэропорты. Их также не засекло наше оборудование в аэропорту "Рига", что может свидетельствовать о намеренном вмешательстве в их операционную систему. Учитывая мнение, что это заранее спланированная и организованная акция, судя по тому, как они перемещались, мы обратимся с заявлением в Госполицию", - рассказал директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов.

"Были направлены все свободные экипажи, чтобы осуществлять патрулирование вокруг территории аэропорта. Периодически дроны летали со включенным светом, что может свидетельствовать о том, что это, возможно, была провокация, но когда они пытались улететь, свет был отключен, чтобы мы не могли установить их маршруты. В данный момент нормативное регулирование не предусматривает для нас возможности поимки дронов, это могут только НВС, но есть надежда, что в этом году дадут разрешение противодействовать дронам, тогда мы и сможем приобрести технические средства, кинетическое оружие. Мы делаем все, что в наших силах, конечно, реагируем незамедлительно. Однако это серьезный инцидент. Судя по международному опыту, такое происходит по всему миру", - указал передаче TV3 Ziņas начальник отдела управления технической поддержкой Государственной полиции Марис Витковскис.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!