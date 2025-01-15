В Земгале мужчина обвиняется в стрельбе по сотрудникам полиции

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый мужчина вместе с еще одним человеком у себя дома употреблял алкоголь, между ними возник конфликт, в результате которого обвиняемый ударил второго человека ножом.

Когда четверо сотрудников Госполиции прибыли на место происшествия, обвиняемый дверь не открыл, поэтому было решено войти в квартиру в качестве "тактической боевой группы". Услышав об этом, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял незаконно хранившееся самодельное огнестрельное оружие и два патрона, одним из которых зарядил оружие, а второй положил в карман.

Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, он один раз выстрелил в направлении полицейских. Люди в результате выстрела не пострадали, так как пуля попала в бронежилет. Нападавший был задержан, что не дало ему возможности использовать второй подготовленный патрон.

Во время задержания по месту жительства обвиняемого сотрудники Госполиции изъяли незаконно хранившееся огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы к огнестрельному оружию, поэтому задержанный обвиняется также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Задержанный свою вину в совершении преступления признал и сожалеет о содеянном.

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