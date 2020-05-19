Позитивные прогнозы от МИД о свободном движении через границы

Президент Эгил Левитс ранее заявил, что после решения стран Балтии с 15 мая открыть внутренние границы между собой к пространству свободного перемещения могли бы присоединиться также Польша и Финляндия.

По словам Бекериса, согласно предложенным Еврокомиссией принципам, ограничения нужно снимать осмотрительно, оценивая эпидемиологическую ситуацию и ее развитие в каждой стране.

Эстония уже открыла границы с Финляндией для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой. Такие же взаимные облегчения ввели Литва и Польша.

По словам Бекериса, сейчас ситуация еще не стабильна, и страны очень осторожно смотрят на активное движение людей через границы. Если после первых открытых границ количество случаев Covid-19 продолжит уменьшатся, то оснований оставлять ограничения не будет.