Позитивные прогнозы от МИД о свободном движении через границы

С постепенным уменьшением числа заболевших Covid-19 восстановится и свободное движение через границы государств, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис.
Президент Эгил Левитс ранее заявил, что после решения стран Балтии с 15 мая открыть внутренние границы между собой к пространству свободного перемещения могли бы присоединиться также Польша и Финляндия.
По словам Бекериса, согласно предложенным Еврокомиссией принципам, ограничения нужно снимать осмотрительно, оценивая эпидемиологическую ситуацию и ее развитие в каждой стране.
Эстония уже открыла границы с Финляндией для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой. Такие же взаимные облегчения ввели Литва и Польша.
По словам Бекериса, сейчас ситуация еще не стабильна, и страны очень осторожно смотрят на активное движение людей через границы. Если после первых открытых границ количество случаев Covid-19 продолжит уменьшатся, то оснований оставлять ограничения не будет.
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