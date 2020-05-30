Коллективный иммунитет - прыжок без страховки. Есть ли альтернатива шведскому методу?

В этом выпуске:

Американский парадокс пандемии. 100 тыс. жителей коронавируса и пляжные вечеринки.

Коллективный иммунитет: прыжок без страховки. Есть ли альтернатива противоречивому шведскому методу в отсутствии вакцины и лекарств?

Процесс на фоне пандемии: российский прокурор запросила 18 лет колонии строгого режима для гражданина США Пола Уилана.

Вопрос о том, делают ли страны ставку на коллективный иммунитет, открывая свои границы на фоне неспадающей заболеваемости, комментирует эксперт.

"К сожалению, на данный момент никакой альтернативы стадному иммунитету нет. Нет лекарств, нет вакцины. Поэтому, исходя из реалий, ничего другого не остается. Риск повышен. Многие люди, к сожалению, умрут при таком подходе. Но в карантине сидеть два года невозможно. Придется открывать страны и экономику.

Два года - это условная цифра, которая взята из опыта эпидемии испанского гриппа, который через два года ослаб. Предсказать точные рамки невозможно, совершенно понятно, что это надолго. И, конечно, за это время появятся лекарства. Про вакцину я обещать ничего не могу", - прокомментировал биохимик Антон Юрьев.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: Итоги | 30.05.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.