Декларация полунамеков: кого и за что Россия готова обстреливать ядерными ракетами

Этот принцип на Западе воспринимается как стремление российского руководства снизить угрозу войны против России ответной угрозой превращения обычного конфликта в ядерный.

Образно говоря, Россию обвиняют в том, что она угрожает потенциальному противнику чрезмерной реакцией - пистолетом в ответ на нож, чтобы противник сдался и отступил.

Однако эта формулировка в нынешнем документе тоже довольно размыта. Эксперт РСМД Илья Крамник считает, что оснований подозревать Россию в "эскалации ради деэскалации" нет.

"Говорить о том, что ядерное оружие может быть применено в качестве средства деэскалации конфликта, на мой взгляд, безответственно, потому что сами по себе основы, и это проговорено в тексте не раз, нацелены на то, чтобы применения ядерного оружия не допустить", - сказал он Би-би-си.

Крамник считает, что в этой части авторы доктрины просто еще раз сформулировали принцип ядерного сдерживания, а не намекнули на некую особую стратегию.

Впрочем, в другой части документа возможность применения ядерного оружия против неядерного прописана открыто - в случае "агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

В какой момент Россия может запустить ядерные ракеты?

Александр Ермаков из Российского совета по международным делам отмечает, что в нынешней доктрине задекларирован очень важный принцип - ясное и четкое указание на то, что Россия в случае ядерного нападения будет отвечать ответно-встречным ударом. То есть решение об ответном ударе будет приниматься не после атомного взрыва на своей территории, но и не превентивно, а только после пуска ракет противника.

СССР действительно декларировал принцип ненанесения ядерного удара первым. Россия впоследствии четко не обговаривала этот принцип.

С одной стороны, она не декларировала отказ от превентивного нападения. С другой - Владимир Путин в своей знаменитой речи о том, что в ядерной войне россияне "как мученики попадут в рай, а они [противники] просто сдохнут", объявил публично о том, что Москва именно разделяет принцип ответно-встречного удара, когда решение о нем принимается после получения информации о ракетном нападении на Россию.

Такой сценарий чуть было не привел в 1983-м году к ядерной войне между СССР и США, когда в результате компьютерного сбоя система подала сигнал о ракетном нападении, и только дежурный офицер Станислав Петров спас мир от ядерной войны, отказавшись верить аппаратуре.

Александр Ермаков считает, что в России нынешняя система СПРН учитывает такие ошибки: "Это все декларации, то есть то, что объявляется. Что написано в инструкциях должностных на объектах... Совсем не обязательно, чтобы там все это было написано".

Зачем вообще нужна доктрина?

Само появление такого документа, как считают эксперты, уже большое событие, которое положительно скажется на стабильности.