Киносеансы и небольшие мероприятия. Когда их начнут проводить?

Как сообщалось, с 10 июня на мероприятиях в помещениях планируется разрешить собираться до 100 человек, на открытом воздухе - до 300 человек, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Директор Forum Cinemas Нормунд Лабренцис заявил агентству LETA, что постепенное смягчение ограничений радует, но, чтобы кинотеатр мог возобновить деятельность, потребуется разрешение собираться по крайней мере 500 зрителям.

На вопрос, может ли кинотеатр в ближайшее время возобновить деятельность, Лабренцис сказал, что конкретную дату назвать пока не может.

Новый санитарный протокол потребует дополнительных расходов, которые нельзя будет покрыть за счет продажи билетов, добавил он.

Член правления Latvijas koncerti Гунтар Кирсис сказал, что все концертные залы рассчитаны на большее количество людей, поэтому пока предприятие концентрируется на онлайн-концертах.

Если будет разрешено собираться до 100 человек, Latvijas koncerti использует такую возможность.

На предстоящем Рижском фестивале предусмотрено три концерта, которые смогут посетить до 25 человек, как предусматривает действующий на данный момент порядок. Однако в июле предстоят также концерты старинной музыки, и там количество посетителей может быть увеличено.

Директор фестиваля Summer Sound Улдис Паберзис сказал, что увеличение допустимого количества людей ничего не меняет для организаторов крупных мероприятий.