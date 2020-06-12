"Как политкорректно купить хлеб? Дайте мне свежего афролатвийского! Кирпичик загорелого?"

Скажите, а когда вы последний раз слышали интересный рингтон? Ну, вот чтобы на весь третий автобус из сумки крайне представительной мадам доносилось "Эй, возьми трубку! Это твой любимый звонит!". И ничего, что эту мелодию она поставила на доставщика пиццы - любимый ведь!

Или видишь во дворе милую бабушку-одувана на прогулке с собачкой, как вдруг ей звонит телефон, а там - всем знакомая полифония из "Бригады". И вот это уже не бабуля гуляет по району, а Космос идёт на стрелку в ЖЭК.

На этой неделе пришла просто фантастическая новость – социальная сеть "ВКонтакте" теперь будет расшифровывать аудиосообщения и показывать готовый текст на экране!

Первое время советуем на всякий случай проверять расшифровку, а то будет как с Т9, когда он сам слова подставляет. Вместо "аппетит" - "аппендицит", вместо "скоро пойду домой" - "давай еще по одной". С другой стороны, создатели системы говорят, что распознаванием аудио будет заниматься искусственный интеллект, а значит в некоторых чатах он наконец появится... Интеллект.

Мы редко обсуждаем острые политические темы, ну, типа – класть ли ананас в пиццу и доливать ли холодную воду в чай.

Но нас действительно заинтриговала ситуация в США, точнее реакция некоторых компаний на эти события. Так разработчики языка программирования Go от Google признали термины "черный список" и "белый список" политически некорректными. На их место придут более нейтральные понятия.

Идея, наверное, хорошая, но главное не переборщить. А то придешь в булочную за хлебом и будешь думать, как бы его так пополиткорректнее купить. Дайте мне свежего афролатвийского! Кирпичик загорелого? Половинку смуглого?

Шахматам так вообще хана - там белые вдобавок ещё и первыми ходят! Радует лишь, что винишко - белое и красное, хотя подождём, что на это индейцы скажут...

Ну, а мы, отдел маркетинга и шаббата Balticom, в шоке от того, что в эту субботу придется работать. Теперь и пятница - не пятница, и выходные - не выходные. Поэтому мы решили совместить приятное с полезным и устроить кабинетный субботник! В середине марта из офиса мы убегали, как от чумы, так что оставленный в кружках чай уже наверняка мутировал в чайный гриб. Короче, пожелайте нам удачи и если к следующей пятнице мы не выйдем на связь...то знайте, гриб оказался сильнее.

А какой у вас рингтон?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и шаббата Balticom. Хотите высказаться? Пишите!