"Простое недоразумение". Польская армия по ошибке вторглась на территорию Чехии

Посольство Чехии в Варшаве немедленно известило своих коллег о казусе, и те заверили их в том, что это было "простое недоразумение".

По словам официального представителя МИД Чехии, на данный момент польские солдаты уже покинули территорию чужой страны, однако ведомство все еще ждет официальных объяснений инцидента. В то же время в пятницу Министерство обороны Польши заявило CNN, что имела место кратковременная оккупация части Чехии "в результате недоразумения, а не умышленных действий". Как подчеркивает ведомство, ошибку незамедлительно исправили, и конфликт разрешился с обеих сторон.