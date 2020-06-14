"Простое недоразумение". Польская армия по ошибке вторглась на территорию Чехии

Польская армия признала, что в прошлом месяце по ошибке вторглась на территорию Чехии. При этом они настаивают, что краткосрочная оккупация маленькой части соседней страны была просто недоразумением.
Польские солдаты перешли пограничный мост через ручей Троя близ чешского города Пельгжимов, где выставили вооружённый пост у часовни, - телеканалу CNN рассказали в Министерстве иностранных дел Чехии.
Солдаты не подпускали к местных жителей, которые хотели посетить часовню, находящуюся на их земле.
Посольство Чехии в Варшаве немедленно известило своих коллег о казусе, и те заверили их в том, что это было "простое недоразумение".
По словам официального представителя МИД Чехии, на данный момент польские солдаты уже покинули территорию чужой страны, однако ведомство все еще ждет официальных объяснений инцидента. В то же время в пятницу Министерство обороны Польши заявило CNN, что имела место кратковременная оккупация части Чехии "в результате недоразумения, а не умышленных действий". Как подчеркивает ведомство, ошибку незамедлительно исправили, и конфликт разрешился с обеих сторон.
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