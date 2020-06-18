Чт, 18.06.2020
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Водитель наехала на шестилетнего мальчика: ей присудили 10 месяцев тюрьмы

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ФОТО: Unsplash

Прокуратура сообщила, что Курземский окружной суд, рассмотрев протестную апелляцию прокуратуры, приговорил водителя за наезд на мальчика к десяти месяцам лишения свободы.

Согласно обвинению, женщина в Айзпуте 2 мая 2018 года, приближаясь к нерегулируемому переходному переходу, нарушила правила дорожного движения и наехала на шестилетнего мальчика.

Мальчик получил тяжелые телесные повреждения.

Суд первой инстанции вынес приговор в виде условного лишения свободы. Прокуратура подала апелляцию касательно выполнения наказания, отметив, что, учитывая характер преступного деяния и нанесенный ущерб, а также личность обвиняемой, условным лишением свободы не будет достигнута цель наказания. 

В период с 2004 по 2016 год обвиняемая была 17 раз административно наказана за умышленное нарушение правил дорожного движения, а однажды в отношении нее уже было прекращено уголовное преследование в Рижской автотранспортной прокуратуре, условно освободив ее от уголовной ответственности.

Помимо лишения свободы Курземский окружной суд также отнял у нее водительские права сроком на пять лет.

Решение подлежит обжалованию. 

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