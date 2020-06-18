Путин опубликовал статью, где назвал законным присоединение стран Балтии к СССР

Статья вышла под названием "Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны". В ней российский лидер рассуждает о предпосылках войны, действиях разных государств на ее первом этапе, а также пакте Молотова-Риббентропа.

Как сообщает "Медиазона", Путин отметил, что присоединение стран Балтии к СССР по пакту Молотова-Риббентропа было осуществлено по согласию властей этих стран и "соответствовало международному и государственному праву того времени".

Согласно мнению главы России, "несправедливо утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа стал главной причиной начала Второй мировой войны. Все ведущие страны в определенной степени несут ответственность за это. Каждая из них совершила роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или удержаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы".

О том, что Путин планирует написать статью о Второй мировой войне, он говорил еще в декабре 2019 года. 14 июня в Кремле сообщили, что статья готова.