Мартиньш Ритиньш решил вернуться в Vincents

"Я вернулся к своей семье - в команду Vincents - с еще более продуманным видением и представлением о том, как расти дальше", - отметил шеф-повар изданию.

Сообщается, что помещения ресторана будут визуально оформлены совершенно по-новому, а в меню войдут как современные латышские, так и европейские блюда.

Кроме того, будет специальное меню для вегетарианцев.

Галерея: После ухода из Vincents Мартиньш Ритиньш стал вегетарианцем

"Я хочу сделать Vincents еще более важной частью ресторанной культуры и гостеприимства Латвии, чтобы Рига стала еще более прекрасным местом для гурманов, привлечь международное внимание", - уверено заявил шеф-повар.

Ресторан откроется 1 сентября.

Мартиньш Ритиньш управлял рестораном Vincents с момента его основания в 1994 году до 2017 года. За это время он получил орден Креста Земли Марии (Terra Mariana), ордена королевских домов Нидерландов и Бельгии, а также латвийский орден Трех звезд V степени.

Помимо этого Ритиньш был дважды признан "Человеком года в туризме", а в 2014 году - и "Шеф-поваром года".

Покинув ресторан, он "хотел отдохнуть, попутешествовать по миру и по уголкам Латвии".

Недавно Ритиньш стал гостем программы Армандса Трипанса Reserved, где выразил сожаление по поводу того, что покинул команду ресторана, которую назвал своей семьей.