Мартиньш Ритиньш решил вернуться в Vincents

В 2017 году известный латвийский шеф-повар Мартиньш Ритиньш сообщил, что покидает ресторан Vincents, которым он руководил 23 года. Теперь же Ритиньш решил вернуться в заведение, пишет журнал Vakara Ziņas.
"Я вернулся к своей семье - в команду Vincents - с еще более продуманным видением и представлением о том, как расти дальше", - отметил шеф-повар изданию.
Сообщается, что помещения ресторана будут визуально оформлены совершенно по-новому, а в меню войдут как современные латышские, так и европейские блюда.
Кроме того, будет специальное меню для вегетарианцев.
Галерея: После ухода из Vincents Мартиньш Ритиньш стал вегетарианцем
"Я хочу сделать Vincents еще более важной частью ресторанной культуры и гостеприимства Латвии, чтобы Рига стала еще более прекрасным местом для гурманов, привлечь международное внимание", - уверено заявил шеф-повар.
Ресторан откроется 1 сентября.
Мартиньш Ритиньш управлял рестораном Vincents с момента его основания в 1994 году до 2017 года. За это время он получил орден Креста Земли Марии (Terra Mariana), ордена королевских домов Нидерландов и Бельгии, а также латвийский орден Трех звезд V степени.
Помимо этого Ритиньш был дважды признан "Человеком года в туризме", а в 2014 году - и "Шеф-поваром года".
Покинув ресторан, он "хотел отдохнуть, попутешествовать по миру и по уголкам Латвии".
Недавно Ритиньш стал гостем программы Армандса Трипанса Reserved, где выразил сожаление по поводу того, что покинул команду ресторана, которую назвал своей семьей.
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