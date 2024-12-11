Российские музыканты Елизавета Гырдымова (Монеточка) и рэпер Иван Алексеев (Noize MC) номинированы на Нобелевскую премию мира 2025 года, сообщает портал "Зеркало".
Монеточку и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию
Первым об этой новости в Instagram сообщил журналист Владимир Раевский, присутствовавший на вручении премии 2024 года. Также эту информацию подтвердила менеджер Noize MC Лиза Коровина.
Монеточку и Noize MC номинировали преподаватели Университета Осло, рассказал Раевскому профессор вуза Арнфинн Мурувик Вонен. "Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое высказывается за гуманистические ценности", - сказал он.
Как написала Монеточка в Instagram, их с Noize MC номинировали за благотворительный проект Voice of Peace, созданный весной 2022 года. В рамках проекта музыканты провели серию совместных благотворительных концертов с целью собрать средства для медицинской, продовольственной, правозащитной и прочей гуманитарной помощи жителям Украины. Осенью 2022 года Noize MC писал, что на тот момент для помощи украинским беженцам им удалось собрать 340 тысяч евро.
«Монеточку» и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию мира— Новости «Агентства» (@agents_media) December 10, 2024
Российских исполнителей Елизавету Гырдымову («Монеточка») и Ивана Алексеева (Noize MC) номинировали на Нобелевскую премию мира, которую вручат в следующем году. Об этом у себя в Instagram сообщил журналист Владимир… pic.twitter.com/P9yVQBbiIe
Оба музыканта признаны в России "иноагентами" из-за антивоенной позиции, сборов для Украины и оппозиционных высказываний. Монеточка и Noize MC проживают за пределами России.
Видео: Концерт Монеточки и Noize MC в Эстонии
В апреле 2022 года совместный благотворительный концерт обоих артистов прошел в Риге. По информации организаторов, на момент окончания онлайн-трансляции было собрано:
- 33 530 евро от продажи билетов;
- 3500 евро донатами через билетного оператора;
- 24 500 евро донатами во время стриминга;
- часть суммы, эквивалентная 500 евро, была собрана в биткоинах.
Общая сумма собранных средств составила 62 030 евро. Все деньги пошли в фонд Fundacja Siepomaga, который помогает украинским беженцам.
В этом году Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo, объединяющая выживших жителей после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
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