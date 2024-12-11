Монеточку и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию

Первым об этой новости в Instagram сообщил журналист Владимир Раевский, присутствовавший на вручении премии 2024 года. Также эту информацию подтвердила менеджер Noize MC Лиза Коровина.

Монеточку и Noize MC номинировали преподаватели Университета Осло, рассказал Раевскому профессор вуза Арнфинн Мурувик Вонен. "Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое высказывается за гуманистические ценности", - сказал он.

Как написала Монеточка в Instagram, их с Noize MC номинировали за благотворительный проект Voice of Peace, созданный весной 2022 года. В рамках проекта музыканты провели серию совместных благотворительных концертов с целью собрать средства для медицинской, продовольственной, правозащитной и прочей гуманитарной помощи жителям Украины. Осенью 2022 года Noize MC писал, что на тот момент для помощи украинским беженцам им удалось собрать 340 тысяч евро.