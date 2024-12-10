Скончалась бывшая актриса театра "Дайлес" Людмила Тарасова

Тарасова была одной из выпускниц 3-й студии актеров театра "Дайлес" и работала в театре с 1962 по 1995 год. Она сыграла более 80 различных ролей.

В театре отмечают, что актриса гордилась принадлежностью к вентам, но прежде чем она попала туда, ее семья пережила драматическое время и события. Она родилась в Архангельске, во время войны ее с семьей эвакуировали в Германию, но в 1947 году, после череды болезненных потерь, они с матерью приехали в Латвию. Это было желание ее бабушки, чтобы кто-то вернулся в Латвию.

В 1959 году Тарасова окончила хоровое отделение Вентспилсской музыкальной школы. Ее поступление в актерскую студию театра "Дайлес" было закономерным, так как она с ранних лет мечтала стать актрисой. После окончания учебы талант Тарасовой оценил реформатор сценического искусства Эдуард Смильгис, и она стала актрисой театра "Дайлес".

Помимо работы в театре, Тарасова участвовала в радио- и телепостановках, а также снималась в таких фильмах, как "Клавс, сын Мартиньша", "Танец бабочек". Она также подготовила несколько поэтических концертных программ, таких как поэтическая композиция Ольги Лисовской с композитором Унгарсом Савицкисом, поэтическая композиция Мирдзы Кемпе с пианистом, профессором Германом Брауном, поэтический спектакль Фрициса Барды "Жизнь", созданный совместно с композитором Имантом Земзарисом и режиссером Карлисом Аушкапом, и другие.

После ухода из театра "Дайлес" Тарасова большую часть жизни посвятила педагогической деятельности, передавая будущим поколениям свои сценические знания и профессиональный опыт. Она была преподавателем актерского мастерства и грима в Рижском хореографическом училище и Латвийском техникуме работников культуры, а также педагогом театральной студии Zīļuks при Дворце школьников.

Прощание состоится в субботу, 14 декабря, в 10 часов утра в Рижском крематории.

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