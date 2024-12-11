"Она просто ушла…": экс-спортсмен Валтерс о трудностях в третьем браке

Как известно, Валтерс женился на Синдии Штейне, которая младше его на 14 лет, два года назад.

"Мы разошлись летом", - рассказал баскетболист изданию Privātā Dzīve, добавив, что официально они не разведены и он пытается восстановить отношения с женой. На вопрос, что стало причиной размолвки, Валтерс отвечает честно: "Она просто ушла…".

Издание также сообщает, что расположение Валтерса уже завоевала другая дама и они якобы начали жить вместе. Валтерс отрицает это.

Это третий брак Кристапа Валтерса. В первом браке со стилистом Сигне Спрогой у него родились дочь и сын, а в союзе с художницей Джейной Ансоне - три дочери.

Подробности - в номере журнала Privātā Dzīve от 10 декабря!

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