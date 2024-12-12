Принц Уильям (42 года), который присоединился к семьям военных в Балфорде на праздновании Рождества, получил особенно милый подарок - свой портрет!
Как принц Уильям отреагировал на свой портрет, сделанный маленьким мальчиком?
По прибытии в Балфорд принца Уэльского на военной базе тепло встретили солдаты 1-го батальона Мерсийского полка и члены их семей.
Во время визита Уильям наткнулся на рисунок 10-летнего Карсона Хейгуэя с изображением самого принца. Причем не с короной на голове, а с внушительной бородой и совсем редкими волосами. Как отреагировал принц?
Найдя портрет очень забавным, он взял его, предположительно, намереваясь позже показать своей семье.
На праздничном вечере Уильям много болтал с детьми и получил множество поздравительных открыток и даже шапку Санты для своих троих детей: 11-летнего принца Джорджа, девятилетней принцессы Шарлотты и шестилетнего принца Луи.
Очаровательное и позитивное мероприятие в преддверии Рождества!