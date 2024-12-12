Чт, 12.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Как принц Уильям отреагировал на свой портрет, сделанный маленьким мальчиком?

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Принц Уильям (42 года), который присоединился к семьям военных в Балфорде на праздновании Рождества, получил особенно милый подарок - свой портрет!

По прибытии в Балфорд принца Уэльского на военной базе тепло встретили солдаты 1-го батальона Мерсийского полка и члены их семей.

Во время визита Уильям наткнулся на рисунок 10-летнего Карсона Хейгуэя с изображением самого принца. Причем не с короной на голове, а с внушительной бородой и совсем редкими волосами. Как отреагировал принц?

Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix

Найдя портрет очень забавным, он взял его, предположительно, намереваясь позже показать своей семье.

Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

На праздничном вечере Уильям много болтал с детьми и получил множество поздравительных открыток и даже шапку Санты для своих троих детей: 11-летнего принца Джорджа, девятилетней принцессы Шарлотты и шестилетнего принца Луи.

Очаровательное и позитивное мероприятие в преддверии Рождества!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх