Судя по всему, этот год мы будем проживать на максимуме - если вирус, то глобальный, если дождь, то "каждой твари по паре". Так и с температурой, лето только началось, а синоптики уже влепили оранжевое предупреждение. На улице так жарко, что, если ты решил выпить коктейль из джина с тоником, будь осторожен, чтобы не получился джин с гиперТОНИКОМ. Ба-дум-тсс.

На этой неделе подгорало не только асфальтовое покрытие, но и у некоторых людей. Новостные порталы пестрили заголовками "Таксисты, будучи недовольными оплатой труда, устроили массовую забастовку". Смотрели видео с этой забастовки? Мимо здания Министерства проехало 6 машин и один случайный троллейбус.

Наверняка приехать хотело больше таксистов, но забастовка-то была в "жирные часы" - заказики посыпались. Короче, идеи идеями, а сыр с тмином сам себя не купит!

Конечно, все эти приложения изменили образ современного таксиста. Если раньше это был типичный Кузьмич с усами, сигаретой и речевым недержанием "за жизнь", то теперь за вами приезжает милый мальчик с подворотами, который даже перед включением поворотников разрешение спрашивает. Но и тут не без минусов! Были времена, когда ты мог сам подойти к таксисту и договориться о поездке, а теперь на чем ты поедешь решает программа, как назло, выбирая самую дальнюю машину.

Нужно срочно проехать 2 квартала? Поздравляем, ваш таксист записался в автошколу. Ждите 1,5 года.

Вы уже видели шестиметровый памятник врачам, который открыли возле Национальной художественной галереи? Отбросим все разговоры о том, что "лучше бы медикам дали прибавку!", "где врач мужчина?" и самое актуальное - "почему она белая?". Нас больше поразил тот факт, что скульптура была сделана на 3D принтере! Представляете такие принтеры в офисах? Заходишь в бухгалтерию, а там вместо документов все завалено фигурками Стаса Михайлова!

"Я ничего не нажимала! Оно само!".

Ну а мы, отдел маркетинга и кондиционеров Balticom, вчера наконец-то пожирали плоды своего труда! И нет, это не опечатка! Рассказываем, как дело было - написали нам в личку Hinkaļi Rīgā и говорят - "Ребята, вы такие классные! Читаем вас постоянно, давайте мы вам хинкали привезем?". Ну а дальше все как в тумане. Если вы никогда не ели обжигающие хинкали в 30-градусную жару, пытаясь остудить их под офисным кондиционером - вы ничего не знаете о жизни!

А вы помните хоть один номер такси?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и шаббата Balticom. Хотите высказаться? Пишите!