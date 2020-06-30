Предложение Минздрава: без масок в общественном транспорте и мероприятия до 3000 человек

Также Минздрав предлагает быстрее смягчать ограничения на возможность собираться на открытом воздухе, разрешив уже с 1 августа проводить мероприятия численностью до 3000 человек, сообщила министр. Ранее было предусмотрено, что с 1 августа вне помещений можно будет проводить мероприятия до 1000 человек.

На вопрос о том, означает ли это, что с 1 августа могут проводиться фестивали и большие концерты, Винькеле ответила утвердительно, добавив, что организаторы мероприятий должны будут обеспечить, чтобы у посетителей была возможность продезинфицировать руки и чтобы не было скопления людей у входов, выходов и туалетов.

Предложения Минздрав разработал с учетом снижения заболеваемости Covid-19 в Латвии.

"Среди тестируемых людей у нас всего 0,8% положительных случаев", - сказала Винькеле.

В то же время глава Минздрава отметила, что отмена и смягчение некоторых ограничений не означает, что в будущем не придется вновь к ним возвращаться. Если показатели заболеваемости ухудшатся, может быть вновь введено требование использовать маски, при этом не только в общественном транспорте.

Сегодня, 30 июня, правительство рассмотрит разработанные Министерством здравоохранения предложения, касающиеся ограничений из-за Covid-19, сообщил в понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Говоря о возможной второй вспышке Covid-19 осенью, Винькеле сообщила, что Минздрав рассматривает несколько вариантов развития событий, которые зависят и от числа инфицированных, и от тяжести заболевания. "В основном мы обращаем внимание на то, как организовать потоки пациентов и возвращение учащихся в школы. Также ведется разработка рекомендаций для предпринимателей. Одним из важных принципов является то, чтобы по возможности меньше пересекались потоки людей", - сказала министр.

На вопрос, правда ли, что сектору образования даны какие-то неофициальные намеки готовиться к тому, что новый учебный год, скорее всего, придется начинать удаленно, Винькеле ответила отрицательно.

"У Минздрава такой информации нет. (..) Очевидно, что-то такое обсуждается в Министерстве образования и науки", - сказала министр. Она не исключила, что можно подумать, как организовать уроки в несколько смен, чтобы уменьшить потоки школьников, но никаких решений пока не принято.

В свою очередь министр экономики Янис Витенбергс заявил, что в результате дискуссий с Минздравом достигнут компромисс, предусматривающий сокращение необходимого пространства на одного посетителя заведений общественного питания с 4 до 3 кв. м.

Ранее введенные ограничения действуют до сегодняшнего дня.