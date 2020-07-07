Модель Эль Макферсон: ей 56 лет, но по ней и не скажешь. В чем секрет?

К слову, модель является близкой подругой актрисы Гвинет Пэлтроу, которая славится своей приверженностью к здоровому образу жизни.

В свою очередь, у самой Эль есть собственная линия витаминов. Абсолютно все эти витамины она опробовала на себе.

Все продукты питания, которые оказываются на столе Макферсон, проходят через специальное устройство с озоном, при помощи которого данным элементом обогащается обычная водопроводная вода. Таким образом звезда дезинфицирует еду, чтобы можно было избежать "чужеродных бактерий, вирусов и паразитов".

Если говорить о том, что еще модель делает для поддержания формы, то тут стоит отметить комплексный массаж лица с иглоукалыванием и лимфодренажный массаж, который помогает ей удерживать свой пресс в столь желанном виде.

Эль подчеркивает, что после 50 лет генетика тебе помочь уже не в силах, тут в ход идет только тяжелый труд и работа над собой.

Уже более 15 лет модель не употребляет алкоголь и уже шесть лет является вегетарианкой. Утро знаменитости начинается с зеленого смузи, воды и витаминов. Через несколько часов Эль опять может выпить смузи (ореховое молоко, авокадо и порошок со вкусом шоколада), если почувствует, что уже проголодалась. На обед она предпочитает салат из капусты кейл, огурцов, авокадо и тыквенных семечек, а вечером - вегетарианский салат.

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