Работа, сон, коктейли с водкой: почему Вера Вонг в свои 70 выглядит так молодо

Одна из подписчиц Веры откровенно спросила нестареющую звезду: как ей удается сохранять такую потрясающую физическую форму, а Вонг не стала уклоняться от ответа:

"Работа, сон, коктейли с водкой, поменьше солнца".

Ну что. Некоторые люди в самоизоляции уже месяц как точно придерживаются ее совета... А если говорить серьезно, то дизайнер ничего не сказала о питании, но, судя по ее публикациям в Instagram, она нередко балует себя снэками вроде пончиков, чипсов, крекеров и шоколада.

В свою очередь, журнал Harper's Bazaar поднял свой архив и нашел интервью Веры, которое она дала несколько лет назад для американской версии издания. Там дизайнер более подробно представила свой рацион и рассказала об образе жизни.

Питание

Вера Вонг - любительница позавтракать в кровати. Утром на ее подносе можно видеть либо йогурт со свежими фруктами, либо яйца с куриной сосиской. Воскресенье - особенный день! Тогда она позволяет себе копченый лосось с коричневым хлебом с большим количеством лимона.

Вот с обедом уже интереснее.

"Я никогда не пропускаю приемы пищи. Я должна подпитывать мозг", - признавалась Вера.

Среди блюд-фаворитов: сашими с коричневым рисом, брокколи на пару с курицей, салат из артишоков или рыба.

А где снэки? - спросите вы. Они тоже есть. Вонг - большая любительница пиццы. Она признавалась, что очень долгое время съедала по куску в день! А как она не набирала лишний вес? Секрет прост: нужно просто промакивать салфеткой излишки масла. Если говорить о напитках, то на тот момент в интервью дизайнер сказала, что пьет только воду. Ужин всегда по расписанию и строго до 19:30. Обычно это белок - рыба или мясной тартар.

В свою очередь, у Веры есть специальная "оранжевая" кладовая на кухне. Там она хранит чипсы. Вонг честно признавалась, что она - любительница перекусить ими под коктейльчик.

Уход за собой

Здесь дизайнер весьма скромна:

"Все, что делаю, это наношу на тело детское масло Johnson's baby, а на лицо - увлажняющий крем Clinique".