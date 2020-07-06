Отдел особо важных дел прокуратуры возглавил Марис Лея

В начале года прежний старший прокурор отдела Модрис Адлерс вышел на пенсию. Другими претендентами на освободившуюся должность были прокуроры Виорика Йиргена и Юрис Юрисс.

Как пояснила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска, закон о прокуратуре не предусматривает конкурса на должность старшего прокурора отдела Генеральной прокуратуры. Лучший кандидат устанавливается путем опроса прокуроров.

Подача заявок на должность была организована для того, чтобы узнать, есть ли другие кандидаты. Позже Лея согласился возглавить отдел и как лучший претендент был утвержден на должности, пояснила Маевска.

Должность старшего прокурора предусматривает для Леи и другие обязанности, однако в судах он продолжит представлять государственное обвинение, в частности, по делу депутата Даугавпилсской думы Рихарда Эйгимса, по делу о взятках Daimler. Другим прокурорам своего отдела Лея передаст, например, дело юрмальского мэра Гатиса Труксниса.

В своем заявлении для прессы Лея написал, что его приоритетами будут сокращение сроков расследования дел и уголовного преследования, улучшение качества процессуальных решений. Также он хотел бы улучшить коммуникацию прокуроров с СМИ.

Лея работает в прокуратуре Латвии с 2000 года, в 2004 году получил степень магистра права. Является автором многих публикаций, в том числе книг "Актуальные вопросы мошенничества в латвийском и зарубежном праве" и "Актуальные вопросы уголовного права и их решения в Латвии, Австрии, Швейцарии, Германии".

Отдел особо важных дел прокуратуры уже много лет ведет самые громкие в Латвии дела о коррупции, например, дело бывшего президента Латвии Илмара Римшевича, дело Latvenergo, дело о коррупции Rīgas satiksme и др.