"Пришли сюда любого. Ты ничто". В Австрии расследуют убийство критика главы Чечни

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Полиция Австрии задержала двух подозреваемых в убийстве чеченского блогера. Он жил в Австрии с 2005 года и часто критиковал Рамзана Кадырова.

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В Австрии расследуют убийство критика главы Чечни

Прокуратура Австрии проверит, есть ли политический мотив в убийстве критика главы Чечни Рамзана Кадырова Мартина Бека. Его застрелили в пригороде Вены в субботу вечером. Арестованы двое подозреваемых.

Через несколько часов после убийства Мартина Бека полиция задержала первого подозреваемого. В воскресенье взяли и второго. Обоих арестовали. В австрийской прокуратуре сказали, что предполагаемые нападавшие - уроженцы Чечни.

"Мы проверяем, есть ли в этом деле политический мотив. Не секрет, что убитый вел страничку в интернете, блог, где высказывал политическую позицию",

сказал представитель прокуратуры города Корнойбург.

В ведомстве добавили, что жертва была участником программы защиты личности. В Австрии он получил имя Мартин Бек. В полиции сказали, что расследованием убийства займутся органы по борьбе с терроризмом.

Убитый переехал в Австрию в 2005 году. В Чечне он работал следователем в министерстве госбезопасности так называемой республики Ичкерия. Его имя - Мамихан Умаров.

Несколько месяцев назад он создал YouTube-канал. В первом видео он стоит на мосту через реку Дунай и говорит, что у него есть компромат на главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. Монолог сопровождается оскорблениями в адрес руководителя Чечни.

"У меня измененное имя - Бек Мартин. Но здесь меня все знают как Анзора. Пришли сюда любого. Ты ничто", - говорил он.

СМИ в Австрии пишут, что в последние годы Мартин Бек сотрудничал со спецслужбами страны. И якобы хвастался этим. Также Мартин Бек, он же Мимихан Умаров, рассказывал о своих связях с украинской службой безопасности. СБУ он якобы передал данные о готовящемся покушении на экс-депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, а также на супругов Амину и Адама Осмаевых, которые воевали в Донбассе на стороне Киева.

Вот что об этом сказал сам Игорь Мосийчук в интервью журналисту Владиславу Сидоренко.

"Он сказал, чтобы я ему поверил, что он говорит правду. Что он знал о том, что на меня будет покушение, и что он пришлет мне аудио", - сказал Мосийчук.

Это уже второе убийство критиков Кадырова в Австрии. В 2009 году в Вене застрелили бывшего охранника главы Чечни Умара Исраилова. В прошлом году в центре Берлина убили участника боевых действий в Чечне Зелимхана Хангошвили. В середине прошлого месяца прокуратура Германии заявила, что за этим убийством стоит российское правительство. В начале этого года в Швеции напали на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Полиция страны ведет расследование. Арестованы уже трое подозреваемых по делу о покушении на блогера.

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