Скупали в даркнете личные данные. Полиция раскрыла схему киберпреступников, у них изъяли €420 000

Киберпреступления совершались в основном за границей, а в Латвии в период с 2015 по 2020 год происходила легализация преступно нажитых средств в крупных размерах. За совершения преступлений задержаны три человека 1986, 1989 и 1991 годов рождения.

В связи со случившимся 19 февраля этого года начался уголовный процесс по 3 ч. 195 статьи - за легализацию средств в крупном размере, полученных преступным путем, возможно, за границей. За это преступление в законе полагается наказание - лишение свободы от 3 до 12 лет с конфискацией имущества либо без нее.

При расследовании была получена информация в большом объеме об организованной группировке, которая длительное время занималась мошенничеством в интернете, в том числе на платформах Ebay, PayPal, Booking.

Группа массово покупала в даркнете личные данные людей и пароли, чтобы получить доступ к их электронным платежным средствам.

В интересах следствия полиция не описывает в деталях многообразные методы преступников. Легализация средств происходила в основном на территории Латвии через покупку недвижимости и другого имущества, инвестиций в криптовалюты и золото. Преступники также оплачивали этими средствами ежедневные расходы - топливо, продукты, развлечения.

Большинство лиц, которые пострадали от мошенников, находятся за границей. Поэтому число жертв и их местонахождение все еще уточняются. Следует отметить, что число жертв может быть более 1000, в основном с Западной Европы и Северной Америки.

В результате уголовного процесса задержаны три жителя Латвии, двое из которых являются гражданами. Задержанный 1986 года рождения находится под арестом, к другим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

На имущество и транспортные средства подозреваемых наложен арест - 11 объектов недвижимости общей рыночной стоимостью около 315 000 евро и три автомобиля общей рыночной стоимостью около 30 000 евро.

Кроме того, было проведено более 12 обысков, в результате чего было изъята значительная сумма денежных средств и материальных ценностей - около 280 000 евро и 37 000 долларов. А также средства криптовалюты (BTC, ETH, XRP и USDT) на сумму более 110 000 тысяч евро.

Расследование по уголовному делу продолжается.