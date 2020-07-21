Через КПП Терехово в Латвию пытался въехать россиянин без визы и ВНЖ

Государственная пограничная охрана за прошедшие сутки на внешних границах и внутри страны задержала 25 нарушителей, сообщили агентству LЕТА в Госпогранохране.
На внешних границах были задержаны 18 нарушителей, в том числе на пропускном пункте в Терехово во въезде в Латвию было отказано одному гражданину России, у которого не было действующей визы или вида на жительство.
Также были задержаны пять граждан России и один гражданин Украины, которые нарушили правила нахождения в странах Шенгенской зоны.
В ходе проведения мероприятий иммиграционного контроля внутри страны был задержан один гражданин Эстонии, нарушивший правила въезда и нахождения в Латвии.
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