Ср, 22.07.2020
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Через КПП Терехово в Латвию пытался въехать россиянин без визы и ВНЖ

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Государственная пограничная охрана за прошедшие сутки на внешних границах и внутри страны задержала 25 нарушителей, сообщили агентству LЕТА в Госпогранохране.

На внешних границах были задержаны 18 нарушителей, в том числе на пропускном пункте в Терехово во въезде в Латвию было отказано одному гражданину России, у которого не было действующей визы или вида на жительство.

Также были задержаны пять граждан России и один гражданин Украины, которые нарушили правила нахождения в странах Шенгенской зоны.

В ходе проведения мероприятий иммиграционного контроля внутри страны был задержан один гражданин Эстонии, нарушивший правила въезда и нахождения в Латвии.

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