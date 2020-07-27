Пн, 27.07.2020
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На Шпицбергене зафиксирована рекордно высокая температура

ФОТО: Reuters/ScanPix

В субботу, 25 июля, на норвежском архипелаге Шпицберген был установлен рекорд температуры воздуха, сообщает портал The Local.

На Шпицбергене была зафиксирована необычно высокая температура воздуха в 21,7 градусов по Цельсию. Был побит рекорд 1979 года в 21,3 градуса, рассказал метеоролог агенства AFP Кристен Гислефосс.

Архипелаг расположен примерно в 1000 километрах от Северного полюса.

Обычно в июле температура воздуха на Шпицбергене составляет около 5-8 градусов по Цельсию.

В этом году, начиная с января, температура воздуха в регионе была примерно на пять градусов выше обычной. Этим летом в Сибири царила беспрецедентная жара.

В сообщении The Svalbard climate in 2100 прогнозируется, что средние температуры на архипелаге между 2070 и 2100 годами будут выше на 7−10 градусов из-за уровней выбросов парниковых газов.

Первые перемены уже заметны, указывают авторы сообщения. В период с 1971 по 2017 год зафиксировано потепление на три-пять градусов; наибольшее потепление наблюдается зимой.

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