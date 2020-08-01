Сб, 1.08.2020
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Полиция не оценила идею сократить допустимую концентрацию алкоголя в крови водителей

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Госполиция не считает, что с сокращением допустимой концентрации алкоголя до 0,2 промилле для всех водителей будет решена главная проблема - вождение в состоянии сильного опьянения, заявили агентству LETA в отделе общественных отношений Госполиции.

Правительство во вторник поддержало план по уменьшению потребления алкогольных напитков, в котором, помимо строгих ограничений на рекламу алкоголя, есть и предложение сократить допустимую концентрацию алкоголя в крови до 0,2 промилле для всех водителей.

В Госполиции рассказали, что в последние годы самой большой проблемой стали водители, которые садятся за руль сильно пьяными - у двух третей нарушителей концентрация алкоголя составляет более 1,5 промилле. 

"Езда с 0,2 или 0,5 промилле - это не проблема, таких нарушителей мало", - сказала представитель Госполиции Лина Кальке. 

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