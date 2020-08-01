Полиция не оценила идею сократить допустимую концентрацию алкоголя в крови водителей

Госполиция не считает, что с сокращением допустимой концентрации алкоголя до 0,2 промилле для всех водителей будет решена главная проблема - вождение в состоянии сильного опьянения, заявили агентству LETA в отделе общественных отношений Госполиции.
Правительство во вторник поддержало план по уменьшению потребления алкогольных напитков, в котором, помимо строгих ограничений на рекламу алкоголя, есть и предложение сократить допустимую концентрацию алкоголя в крови до 0,2 промилле для всех водителей.
В Госполиции рассказали, что в последние годы самой большой проблемой стали водители, которые садятся за руль сильно пьяными - у двух третей нарушителей концентрация алкоголя составляет более 1,5 промилле.
"Езда с 0,2 или 0,5 промилле - это не проблема, таких нарушителей мало", - сказала представитель Госполиции Лина Кальке.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!