Полиция не оценила идею сократить допустимую концентрацию алкоголя в крови водителей

Правительство во вторник поддержало план по уменьшению потребления алкогольных напитков, в котором, помимо строгих ограничений на рекламу алкоголя, есть и предложение сократить допустимую концентрацию алкоголя в крови до 0,2 промилле для всех водителей.

В Госполиции рассказали, что в последние годы самой большой проблемой стали водители, которые садятся за руль сильно пьяными - у двух третей нарушителей концентрация алкоголя составляет более 1,5 промилле.

"Езда с 0,2 или 0,5 промилле - это не проблема, таких нарушителей мало", - сказала представитель Госполиции Лина Кальке.