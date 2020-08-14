Экс-глава Госполиции станет внештатным советником премьер-министра без зарплаты

С учетом его опыта работы в Госполиции он будет обеспечивать премьер-министра анализом и разъяснениями по работе правоохранительных органов.

Кюзис ушел с должности начальника Госполиции в начале 2020 года, прослужив в полиции почти сорок лет. Он баллотируется в Рижскую думу по списку "Нового Единства".