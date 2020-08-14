Экс-глава Госполиции станет внештатным советником премьер-министра без зарплаты

Бывший начальник Госполиции Интс Кюзис утвержден на должности советника премьер-министра Кришьяниса Кариньша по вопросам внутренней безопасности, подтвердили агентству LЕТА в бюро премьер.
Кюзис будет внештатным советником без зарплаты.
С учетом его опыта работы в Госполиции он будет обеспечивать премьер-министра анализом и разъяснениями по работе правоохранительных органов.
Кюзис ушел с должности начальника Госполиции в начале 2020 года, прослужив в полиции почти сорок лет. Он баллотируется в Рижскую думу по списку "Нового Единства".
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