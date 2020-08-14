Пт, 14.08.2020
Правительство Беларуси должно немедленно прекратить насилие против мирных жителей, освободить политзаключенных и журналистов, а применение силы недопустимо. Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии

Экс-глава Госполиции станет внештатным советником премьер-министра без зарплаты

Интс Кюзис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Бывший начальник Госполиции Интс Кюзис утвержден на должности советника премьер-министра Кришьяниса Кариньша по вопросам внутренней безопасности, подтвердили агентству LЕТА в бюро премьер.

Кюзис будет внештатным советником без зарплаты.

С учетом его опыта работы в Госполиции он будет обеспечивать премьер-министра анализом и разъяснениями по работе правоохранительных органов.

Кюзис ушел с должности начальника Госполиции в начале 2020 года, прослужив в полиции почти сорок лет. Он баллотируется в Рижскую думу по списку "Нового Единства".

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ