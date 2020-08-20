В Екабпилсе по подозрению в убийстве по неосторожности арестованы двое мужчин

В минувшие выходные в Екабпилсе по подозрению в убийстве человека по неосторожности были арестованы двое мужчин, сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня.
В минувший четверг в Екабпилсе возле нежилого дома было обнаружено тело мужчины 1962 года рождения со следами насильственной смерти.
В полиции было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 125 ч. 3 Уголовного закона о нанесении тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности правонарушителя стали причиной смерти потерпевшего.
За такие преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.
Разъясняя обстоятельства происшествия и проводя расследование, в тот же день сотрудники Екабпилсского участка задержали мужчин 1979 и 2000 года рождения. Суд заключил задержанных под стражу. Двое предполагаемых преступников ранее уже попадали в поле зрения полиции за другие преступные деяния.
Расследование продолжается, точные обстоятельства преступления, в том числе мотивы, выясняются.
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